インフルエンサーで女子高生ユーチューバー、ひまひま（18）が18日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。高市早苗首相がイタリアのメローニ首相との首脳会談でグッズプレゼントをしたことについてコメントした。

高市氏は16日、イタリアのメローニ首相が来日した15日に49歳の誕生日を迎えたことを祝福。共同記者会見でファーストネームの「ジョルジャ」と呼び「誕生日を日本で迎えてくれたことは光栄だ。日本国民と共にお祝いする」と伝えた。

その後の昼食会ではケーキを用意し、高市氏がイタリア語で「ハッピーバースデー」を歌って友好ムードを演出。この他、2027年に横浜市で開かれる国際園芸博覧会（花博）のマスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」とサンリオのコラボ商品を贈呈。「ハローキティ」のグラスなどもプレゼント。イタリアは花博への参加を表明している。メローニ氏の娘はサンリオのキャラクターが好きだとされる。

MCの爆笑問題田中裕二から「ひまひまちゃん、高市総理、イタリアのメローニ首相にキティちゃんグッズを渡したということで」と尋ねた。

ひまひまは「見ました。やっぱりメローニさんのお子さんがキティちゃん好きってことで渡されたってことで、ちゃんと下調べをして親密外交されてるというのを見て、さすがだなって思いましたし、”乙女心を分かってるなあ”と思って、やっぱり我らの高市さんって感じがしますし、いい外交だなぁ、って。すごく誇らしい気持ちになりましたね」とベタほめしていた。