この時期、外から店舗に入った瞬間や電車に乗ったとき、マスクをしているとメガネがふっと曇って視界が白くなることがあります。

ほんの一瞬ですが足元が見えにくくなってヒヤッとしたり、「あ、またか」と小さくため息が出たり。個人的に地味に積み重なっていくタイプのストレスでした。

これまで曇り止めスプレーやジェルもいくつか試してきましたが、気づくと使わなくなってしまうことも少なくありませんでした。

そこで今回試してみたのが、拭くだけで使える曇り止めクロス「1minute Anti-Fog Cleaner」です。

拭くだけ、という気軽さがありがたい

使い方は拍子抜けするほどシンプルで、いつものメガネ拭きと同じ感覚でレンズを拭くだけ。特別な準備もいらず、外出前にサッと使えるのは想像以上にラクでした。

拭いたあとに息を吹きかけてみると、白く曇りにくくなっているのがわかります。「今日は曇りにくいな」と自然に感じる程度ですが、それが続くのはありがたいところ。毎日の中で使うものだからこそ、この“さりげなさ”がちょうどいいと感じました。

あえて、湯気に当ててみました

メガネが曇る要因は、マスクの息だけじゃありません。料理中の鍋や沸かしたお湯、コーヒーを淹れたマグカップなどなど。あの湯気に顔を近づけた瞬間、一気に視界が真っ白になること、ありますよね…。

そこで、左目のレンズだけ「1minute Anti-Fog Cleaner」で拭いたメガネを、あえて湯気に当ててみました。

正直に言うと、まったく曇らないわけではありません。ただ、何もしていないときに比べると、レンズ全体が一気に白くなる感じはかなり控えめで、「一瞬なにも見えない」という状態にはなりにくい印象でした。湯気が引いたあとの戻りも早く、「あ、もう見える！」と思える感覚です。

仕組みを知ると、ちょっと納得

「1minute Anti-Fog Cleaner」は、レンズ表面に薄い親水性の膜をつくることで水分が玉になりにくく、曇りが解消されていく仕組みだそうです。

難しい理屈はさておき、マスクの息や湯気が当たったときにレンズが一気に白くならない、という体感は素直にわかりやすいポイントでした。

メーカーの検証では使用環境によって差はあるものの、一定時間曇りにくさが続くというデータも示されています。どんな状況でも完璧というわけではありませんが、普段使いなら十分頼れる印象です。

繰り返し使えるのが、地味にうれしい

このクロスは使い切りではなく、繰り返し使えるのもポイントです。効果が弱まったあとも普通のメガネ拭きとして使えるのは日用品として考えると無駄がありません。スプレーやジェルのように「そろそろなくなりそう」と気にしなくていいのも個人的には気が楽でした。

ただし「1minute Anti-Fog Cleaner」の開封後は、ジップ袋を開けたままにしたりメガネケースに入れたりすると、クロスが乾燥して効果的に使用ができなくなるとのこと。ジップ袋に入れて携帯し、気になったときにサッと拭くというルーティンが良さそうです。

抗菌加工という、ちょっとした安心感

抗菌加工が施されている点もさりげなくうれしいところ。メガネやスマホなど毎日触るものを拭くクロスとして、安心材料がひとつ増える感覚はあります。

第三者機関の試験で菌の増殖を抑える効果が確認されているとのことですが、すべての菌や汚れを除去するものではない点は注意すべき。

また、効果を感じにくい場合はレンズの皮脂や油膜が原因のこともあるので、一度メガネレンズを中性洗剤でやさしく洗い、水気をとってから使用すると体感が変わることがあるそうです。

「1minute Anti-Fog Cleaner」は、マスクや湯気で感じていた小さなストレスを、少しずつ軽くしてくれる存在だと感じました。

拭くだけで使える手軽さと、繰り返し使える実用性。持ち歩きやすいサイズ感も含めて、日常にすっとなじみます。

季節は冬。マスクが手放せない今の暮らしの中で、こういう“気づくと頼っている道具”がひとつあるだけで、思っていた以上に助けられるものです。気になった方は、詳細を以下のリンクからチェックしてみてください。

