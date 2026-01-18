「大容量 × おしゃれ」を両立！【ZARA】40・50代におすすめ「洗練バッグ」

たくさん荷物を持ち歩く日に便利な大容量のバッグ。ミドル世代のコーデになじむアイテムを選ぶなら？ ── 編集部は【ZARA（ザラ）】のバッグをリサーチしました。たくさんのラインナップの中からピックアップしたのは、フェイクファーやコーデュロイといった冬らしい素材を使ったアイテム。シンプルながらコーデのアクセントになる、スタイリッシュなバッグをご紹介します。

フェイクファーで華やかに

【ZARA】「フェイクファートートバッグ」\3,430（税込・セール価格）

重厚感漂うフェイクファー素材のトートバッグ。季節感とリュクスなムード満点で、コーデに華やぎを与えてくれそう。大きさは約29cm × 37cm × 16cmで、たっぷりと荷物が入りそうなサイズ感です。たくさん荷物を持ち歩く日はもちろん、コーデをワンランクアップさせたい時にも活躍する予感。

あたたかみを添えるコーデュロイ

【ZARA】「コーデュロイ調トートバッグ」\6,590（税込）

あたたかな印象を演出するコーデュロイ素材のワンハンドルバッグ。高級感のあるレザー調素材のストラップやベルトが上品なアクセントに。サイズは約40cm × 37cm × 12.5cmと大きめで、しっかり収納力がありそうです。内側にはジッパーポケットが付いているのも嬉しいポイント。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。