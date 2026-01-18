ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、上からも下からも開けることができるダブルジッブ仕様の、ディズニーデザイン「フードボアコート」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「フードボアコート」ミッキーマウス

© Disney

価格：9,900円（税込）

サイズ：S、M、L、LL

前：中央ダブルジップファスナー、左右ポケット、左胸ファスナー付きポケット

裏地付き

生地：＜カットソー＞ポリエステル100％（ボア）、【身頃部分裏地】＜カットソー＞ポリエステル100％（フリース）、【袖部分裏地】＜織物＞ポリエステル100％（タフタ）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキーマウス」デザインのフードボアコート。

もこもこボアが目にもあたたかなロングコートで、アイボリーを基調としています！

ロング丈でしっかりとあたたかい◎

© Disney

左胸のポケットには「ミッキーマウス」のアイコンロゴのワッペンも。

「ミッキーマウス」の横顔に手、靴やパンツのアイコンモチーフで、ひと筆書き風で表現されています☆

© Disney

上からも下からも開けることがきるダブルジップ仕様になっているのもポイントです。

様々な着こなしが楽しめそう☆

© Disney

背中には「ミッキーマウス」の大きな刺繍も施されています。

© Disney

背中の「ミッキーマウス」のアートもひと筆書き風でデザインされ、ぷっくりと立体的に見えるのもとってもオシャレ！

© Disney

＜素材アップ＞

表側はボア素材、身頃裏側はフリース素材で見た目にもあったか。

© Disney

フード裏もボアであったか！

首まわりもあたたかく包んでくれます。

© Disney

ポケット内側もフリース素材でぬくぬく。

細部にまでこだわりが詰まっています◎

© Disney

袖裏には、すべりのよいタフタ素材を使用しています。

あたたかなふわふわコートで、寒い日のお出かけもより楽しめそう！

上からも下からも開けることができるダブルジッブ仕様の、ディズニーデザイン「フードボアコート」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

