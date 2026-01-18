ジュエリーブランド「ケイウノ」では、大切な想いやエピソードをもとに、ディズニーキャラクターや作品をテーマにしたオーダーメイドジュエリーを展開中。

婚約指輪やネックレス、ブレスレットなど、これまでに手がけられた数はなんと6万点以上。

世界に一つだけのデザインで、「あの瞬間」や「大好きな物語」がジュエリーというかたちで永遠の思い出になります。

今回はそんなケイウノのオーダーメイドジュエリーの中から、ディズニーアニメーション作品『美女と野獣』デザインのアイテムを紹介していきます☆

ケイウノ ディズニー「美女と野獣 オーダーメイドジュエリー」ストーリー

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

長年ケイウノでは、お客さまのディズニー作品への想いやエピソードをもとに、職人がオーダーメイドでジュエリーを製作してきました。

それぞれに持ち主の想い出が息づく、特別な一点ものです。

今回は、ディズニーアニメーション作品『美女と野獣』デザインのジュエリーと、特別なオーダーストーリーを紹介。

それぞれのデザインに込められた想いや、宿る物語を紹介していきます。

正面からも内側からも楽しめる『美女と野獣』がモチーフのリング

「ベル」と「野獣」が踊るロマンティックなシーンをイメージ。

指輪の内側にはボールルームの窓とふたりの姿をデザインしました。

窓から覗く石の色がまるで夜空のよう。

Customer’s Story

イベントごとやお出かけなど特別な時に着けています。

昨年ホリデーシーズンにイルミネーションの光で、よりタンザナイトの輝きが美しく感じたのが印象的です。

『美女と野獣』に登場する「サルタン」の躍動感まで感じるネックレス

場面を明るく和ませる「サルタン」が好きなお客さま。

しっぽのようなフリンジの質感まで丁寧に再現し、元は犬である「サルタン」の無邪気な動きを感じるよう仕上げました。

Customer’s Story

「ベル」のパパがお城に迷い込んだ時、「サルタン」が登場して場が和むシーンが印象的でした。

「サルタン」の愛らしい躍動感ある姿を、身に着けられることが幸せです。

回る仕掛けが楽しく優雅な『美女と野獣』がモチーフのペンダント

透かし模様が美しいランタン型ペンダントの周囲には、キャラクターたちのシルエットがくるくると回る仕掛けを施しました。

お持ちの宝石をセットして華やかなジュエリーに。

Customer’s Story

身に着けていると、ディズニー好きの方に声をかけられ、仕掛けや細部を語るのが楽しい時間。

下から明かりを照らすと印象が変わり一層美しく、夢のような気持ちになります。

大好きなシーンをジュエリーに。「ポット夫人」と「チップ」のフォークリング

「ポット夫人」と「チップ」の陶器のような質感と、話しかけるような表情をリアルに再現。

また、「ポット夫人」のイメージに合わせアメシストを組み合わせました。

Customer’s Story

ディズニー映画『美女と野獣』の「ポット夫人」と「チップ」が会話するシーンが好きで、その様子をイメージしたリングをオーダーメイド。

手元を見るたび癒されています。

トパーズを活かした「ベル」のペンダントトップ。母との想い出がつまった宝物

お持ちのトパーズの色合いから、『美女と野獣』の「ベル」をモチーフにデザインしました。

トパーズをあえて斜めにセットし、クラシックすぎない印象に。

Customer’s Story

両親が結婚した際に父から母へ贈ったリングを、母の還暦祝いにペンダントにリフォームしました。

その後母は他界してしまいましたが、私が受け継ぎ大切に身に着けています。

ケイウノ、ディズニーモチーフジュエリーの独自資格者 全国50名

ケイウノは、2010年からディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がけています。

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上を生み出してきました。

ディズニーモチーフジュエリー提案のスペシャリストには、独自の「ディズニーデザイン コンシェルジュ」資格制度が設けられています。

有資格者は全国に約50名在籍し、オリジナルバッジを保持しています。

ディズニーデザインのオーダーメイドは、次のステップで提供されています。

【STEP1】デザイン提案：気軽にオーダメイドを楽しめる「アレンジオーダー」から、理想をカタチにする「フルオーダー」まで、お客さまに合わせてデザインを提案。

【STEP2】原型を確認：注文後、完成品にご満足いただけるよう原型を確認する機会が設けられています。もしイメージと違っても無料で修正できます。

【STEP3】商品のお渡し：想いをこめて製作したジュエリーは、一生の宝物に。永く愛用できるよう、アフターサービスは永久無料となっています。

お気に入りのキャラクターをジュエリーで表現した『美女と野獣』デザインの世界に一つだけのアイテム。

ケイウノ ディズニー「美女と野獣 オーダーメイドジュエリー」ストーリーの紹介でした☆

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 手元にある思い出の宝石もセットできる！ケイウノ ディズニー「美女と野獣 オーダーメイドジュエリー」ストーリー appeared first on Dtimes.