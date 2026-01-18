お絵かきやオーバーオール姿のぬいぐるみとマスコット！セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ
ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2026年1月16日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「おさるのジョージ」グッズを紹介します！
セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ
登場時期：2026年1月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズに人気番組「おさるのジョージ」グッズが、2026年1月も続々登場。
お絵かきを楽しむ姿やカラフルなオーバーオールを着た「ジョージ」のプライズが展開されます☆
おさるのジョージ ぬいぐるみ おえかき
登場時期：2026年1月16日より順次
サイズ：全長約10×8×17cm
種類：全3種（きいろ、あか、あお）
寝転がったり、座ったり、いろいろなポーズでお絵描きを楽しむ「ジョージ」のぬいぐるみ。
立体的に表現された、ちょこんと飛び出た頭の毛もアクセントになっています。
楽しそうな笑顔のほか、何かに気付いたように口を開けてハッとした「ジョージ」の表情にも注目です！
おさるのジョージ ぽってりマスコット カラフルオーバーオール
登場時期：2026年1月23日より順次
サイズ：全長約9×6×10cm
種類：全6種（レッド、ピンク、イエロー、ネイビー、グリーン、ブルー）
ぽってり体形で表現した「ジョージ」のマスコット。
カラフルなオーバーオール姿で、全部で6色がラインナップされます。
笑みを浮かべたりウィンクしたり、ちらりと舌をのぞかせる表情もポイントです☆
おさるのジョージ ぽってりLLぬいぐるみ オーバーオール
登場時期：2026年1月29日より順次
サイズ：全長約23×20×36cm
オーバーオールを着た、ぽってり体形の「ジョージ」をボリュームあるぬいぐるみで表現。
ブルーのオーバーオールを着て、ウインクした表情を見せています！
同月に登場するオーバーオール姿のマスコットと揃えたくなるプライズです。
カラフルなオーバーオールやお絵かきを楽しむ「ジョージ」のプライズ。
セガプライズの「おさるのジョージ」グッズは、2026年1月より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
