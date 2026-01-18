ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年1月16日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「おさるのジョージ」グッズを紹介します！

セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ

登場時期：2026年1月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズに人気番組「おさるのジョージ」グッズが、2026年1月も続々登場。

お絵かきを楽しむ姿やカラフルなオーバーオールを着た「ジョージ」のプライズが展開されます☆

おさるのジョージ ぬいぐるみ おえかき

登場時期：2026年1月16日より順次

サイズ：全長約10×8×17cm

種類：全3種（きいろ、あか、あお）

寝転がったり、座ったり、いろいろなポーズでお絵描きを楽しむ「ジョージ」のぬいぐるみ。

立体的に表現された、ちょこんと飛び出た頭の毛もアクセントになっています。

楽しそうな笑顔のほか、何かに気付いたように口を開けてハッとした「ジョージ」の表情にも注目です！

おさるのジョージ ぽってりマスコット カラフルオーバーオール

登場時期：2026年1月23日より順次

サイズ：全長約9×6×10cm

種類：全6種（レッド、ピンク、イエロー、ネイビー、グリーン、ブルー）

ぽってり体形で表現した「ジョージ」のマスコット。

カラフルなオーバーオール姿で、全部で6色がラインナップされます。

笑みを浮かべたりウィンクしたり、ちらりと舌をのぞかせる表情もポイントです☆

おさるのジョージ ぽってりLLぬいぐるみ オーバーオール

登場時期：2026年1月29日より順次

サイズ：全長約23×20×36cm

オーバーオールを着た、ぽってり体形の「ジョージ」をボリュームあるぬいぐるみで表現。

ブルーのオーバーオールを着て、ウインクした表情を見せています！

同月に登場するオーバーオール姿のマスコットと揃えたくなるプライズです。

カラフルなオーバーオールやお絵かきを楽しむ「ジョージ」のプライズ。

セガプライズの「おさるのジョージ」グッズは、2026年1月より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

