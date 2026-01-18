首を傾げて“ひょこ“っとポーズ！セガプライズ ディズニー「ドナルドダック&チップ&デール」 ひょこぴょこ ぬいぐるみ
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年1月16日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、「ドナルドダック&チップ&デール」 ひょこぴょこ ぬいぐるみを紹介します☆
セガプライズ ディズニー「ドナルドダック&チップ&デール」 ひょこぴょこ ぬいぐるみ
登場時期：2026年1月16日より順次
サイズ：全長約7×5×15cm
種類：全3種（ドナルドダック、チップ、デール）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
“ひょこ“っと顔をのぞかせ、いつもあなたを見守り、癒やしてくれるセガプライズのオリジナルシリーズ“ひょこぴょこ”。
首を傾げたポーズが愛嬌満点でそばに置いておきたくなるぬいぐるみです。
そんな“ひょこぴょこ”シリーズに、新たなディズニーキャラクターが仲間入り！
今回登場するのは「ドナルドダック」「チップ」「デール」の3種類です。
ドナルドダック
ちょこんと座っている「ドナルドダック」の”ひょこぴょこ”ぬいぐるみ。
両頬に手をおいて、こちらを向いている姿がかわいく、癒やされます☆
チップ
にっこり笑顔がチャーミングな「チップ」のぬいぐるみ。
首を傾げたポーズが愛らしく、ふわふわな毛並みにも注目です！
デール
「デール」のぬいぐるみも登場。
トレードマークの赤いお鼻に、優しい表情がポイントです。
飾るのはもちろん、ぬい撮りも楽しめるユニークなぬいぐるみシリーズ。
セガプライズの「ドナルドダック&チップ&デール」 ひょこぴょこ ぬいぐるみは、2026年1月16日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
