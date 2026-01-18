セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年1月16日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、「ドナルドダック&チップ&デール」 ひょこぴょこ ぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ドナルドダック&チップ&デール」 ひょこぴょこ ぬいぐるみ

登場時期：2026年1月16日より順次

サイズ：全長約7×5×15cm

種類：全3種（ドナルドダック、チップ、デール）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

“ひょこ“っと顔をのぞかせ、いつもあなたを見守り、癒やしてくれるセガプライズのオリジナルシリーズ“ひょこぴょこ”。

首を傾げたポーズが愛嬌満点でそばに置いておきたくなるぬいぐるみです。

そんな“ひょこぴょこ”シリーズに、新たなディズニーキャラクターが仲間入り！

今回登場するのは「ドナルドダック」「チップ」「デール」の3種類です。

ドナルドダック

ちょこんと座っている「ドナルドダック」の”ひょこぴょこ”ぬいぐるみ。

両頬に手をおいて、こちらを向いている姿がかわいく、癒やされます☆

チップ

にっこり笑顔がチャーミングな「チップ」のぬいぐるみ。

首を傾げたポーズが愛らしく、ふわふわな毛並みにも注目です！

デール

「デール」のぬいぐるみも登場。

トレードマークの赤いお鼻に、優しい表情がポイントです。

飾るのはもちろん、ぬい撮りも楽しめるユニークなぬいぐるみシリーズ。

セガプライズの「ドナルドダック&チップ&デール」 ひょこぴょこ ぬいぐるみは、2026年1月16日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

