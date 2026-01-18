政府は、住宅ローン「フラット35」の融資限度額をこれまでの8000万円から最大1億2000万円に引き上げるなどの利用促進策を打ち出した。

【映像】フラット35の改正点まとめ（図あり）

高騰し続ける首都圏の住宅価格を受けた対応だが、ネット上ではこの制度自体の不満の声も上がっている。

ニュース番組『わたしとニュース』では、この問題についてエコノミストの崔真淑氏とともに深掘りした。

■住宅ローン限度額引き上げに「1億円返せるかが問題」の声

「新築マンション高すぎる！庶民が買える値段じゃない」「こんなに狭いのに1億？言葉が出ない」（ネット上の声）

高騰し続ける首都圏の住宅価格。とにかく高い、そして狭い。値段は上がるのに広さはギリギリ。買えないだけでなく、まともに住める広さじゃないという声も増えている。こうした状況を受けて、政府は「住宅価格等の高騰を踏まえ、住宅ローン『フラット35』の融資限度額引き上げ等に取り組みます」と発表。

家が高すぎるなら、借りられる額を増やそう。そんな対策が打ち出された。長期固定型の住宅ローン「フラット35」の利用促進策だ。一戸建ての面積要件の緩和に加え、融資限度額はこれまでの8000万円から最大1億2000万円まで引き上げ、ついに1億円超えローンも現実になった。

ところが、ネット上では不安の声も。「『1億円借りられるか』より『1億円返せるか』が問題」「住宅価格が余計に値上がりすると思うけど」。

追い打ちをかけるように、フラット35の金利が2パーセントを超えた。住宅価格は上がり、金利も上がる。でも収入はそんなに上がらない。ローンは拡充、でも不安も拡大。私たちはただ普通に暮らしたいだけなのに、いったいどうすればいいのか。

今回の融資限度額引き上げについて、崔氏は「1億2000万円はペアローンの金額ではなく、1人の金額。この金額を払える人は限られている。金利が上がるかもという中で、変動金利も悩ましく、打開策としてのフラット35の要件緩和としても、これはモヤモヤする」と述べた。

さらに、価格は高騰しているものの、都心に人が集まる傾向は続くという。

「地方で話を聞くと、都心を捨てたらいいんじゃないの？東京に何があるの？とすごく聞かれるが、いろいろな研究やデータを見ると、人が減れば減るほどどんどん都心に集まってくる傾向が強まる」と指摘。

「例えば韓国では、釜山は第2の都市と言われていたのに、今は過疎化の話が出てきている。人口減少によって加速度的に東京に人が集まるため、今回のような上限の引き上げをしなければならないというのもある。とはいえ、住まいは広いわけじゃないし、コストは上がる」

■嬉しいのは消費者以外 「ローン上限引き上げで住宅価格も上昇」

崔氏が最も懸念しているのが、ローンの限度額の引き上げが住宅価格のさらなる上昇を招く可能性がある点だ。

「借りられる枠が広がるというのは嬉しい話に聞こえるが、東京は新しい住宅供給は限られている。そうした中で住宅ローンの信用枠だけ増えると何が起きるかというと、住宅価格の上昇に直結しやすいということが世界中の研究で報告されている。だから今回の上限引き上げの決定は、『政府がみんなのために枠を広げてあげた』と思えるが、住宅が供給されない中では、ただ住宅ローンが増え、住宅価格が上がるだけになるのではないか」

また、現状の金利水準が、価格上昇の後押しとなる可能性もあるという。

「『金利が上がっているし、不動産価格は下がるのでは』という声もあるが、今の金利は物価上昇率に比べるとものすごく低い。昔あった『マイナス金利政策』の時よりも実質ベースで見ると金利は低い状況。そのため、お金持ちの人やペアローンを組める人からすると、“億ローン”も不可能ではない。頑張って借りるという人たちが増えれば、住宅価格が上昇する」

「嬉しいのは誰か、というと、業界の人たちや（お金を貸す）銀行かもしれない。興味深いことに、足元の株式市場を見ると、インフレで大変と言いながらも、銀行も不動産企業の株も上がっている」。

■ただし金利の上昇率は「超異常」 いつ買う？今後はどう対応すべき？

一方で、フラット35の金利は、2パーセントを超えたことで話題となった。

「年末に住宅金融機構の方と話をする機会があって、2パーセントを超えると借りる人たちの心理的な負担がすごく大きくなるので、2パーセントを意識していると言っていた。しかし、長期金利が急騰してしまったので、あっという間に2.08パーセントになってしまった」

2025年の日本の長期金利の上昇幅については「超異常」としたうえで、次のように述べた。

「世界中でインフレになっているので、国債の金利、10年国債利回りが世界中で上がっている。その中でも日本はなんと60パーセントも上がっている。他の国は大体10パーセント〜20パーセント程度だ。今後も金利は上がる可能性が高いと見た方がいいと思う。」

こうした状況の中、今後私たちはどう対応すべきか。崔氏は「都心か郊外か」の選択を迫られると語る。

「私たちが決断しなくてはいけないのは、なんとかローンを支払ってカツカツでも都心に住むのか、不便でも郊外に行くのかということだ。私は郊外も1つの選択肢だと思っている。実際に住んでいる友人の話を聞いたり、通勤の時間が長くなることでどれくらい身体的コストが上がるか、そのシミュレーションはすぐできる。また、都心で買うと決めた場合も、住宅ローン金利がどう変化し、負担がどう変わるかなど、AIを使ってシミュレーションはできるので、ぜひ使ってみてほしい」

（『わたしとニュース』より）