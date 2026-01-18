高速道路に“巨大な火の玉”…イタリアで燃料運搬中のタンクローリー爆発　トルコではケバブ店に車突っ込む…客が間一髪で回避

イタリア南部の高速道路で燃料を積んだタンクローリーが爆発し、巨大な炎が上がる瞬間がカメラに捉えられた。一方、トルコでは飲食店に車が突っ込む事故の瞬間が撮影された。

燃料運搬中のタンクローリーが爆発し大混乱

イタリア南部の高速道路で撮影されたのは、燃料を積んだタンクローリーが爆発し、巨大な火の玉が吹き上がる瞬間だ。

この爆発で道路が損傷した。さらに近くの店舗では窓ガラスが吹き飛び、別の飲食店ではガラスにヒビが入った。

現地メディアによると、タンクローリーは液化石油ガスを運搬しており、爆発の影響で高速道路は一時通行止めになったという。

営業中のケバブ店に車が突入

一方、トルコで撮影されたのは、営業中のケバブ店に車が突っ込む瞬間だ。

車はテーブルや椅子をなぎ倒し、店内へと侵入した。注文をしていた客は間一髪で回避する様子が確認でき、あと一歩遅ければ巻き込まれるところだった。

突然の出来事に、店内では車に駆け寄る人や頭を抱える人でパニック状態となった。

店の外に設置された防犯カメラ映像では、黒い車が駐車するのかと思いきや、そのまま前進し、段差を乗り越えて店に突っ込んだ。

なぜ事故は起きたのか。現地メディアによると、運転手が駐車しようとした際にハンドル操作を誤り、事故につながったという。

（「イット！」 1月12日放送より）