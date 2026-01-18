第19回朝日杯将棋オープン戦本戦トーナメントが1月18日、名古屋市の「ポートメッセなごや」で行われ、1回戦で斎藤慎太郎八段（32）が佐々木勇気八段（31）に100手で勝利した。斎藤八段は、同日午後2時から行われる2回戦で、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と対戦する。

注目の一戦は、振り駒で佐々木八段の先手番に決定。相掛かりの出だしとなり、後手番の斎藤八段は「あまり予想していなかった序盤戦になり、公開対局も久しぶりで緊張感もあった」と振り返っていた。

駒組みが続くかと思われていたが、早々に盤面全体に戦いが発展。斎藤八段は「後手番だったが、攻める展開になったのでのびのび戦っていこう」と方針を決め、佐々木八段へと迫っていった。一方、佐々木八段は「経験があまりない形で時間を使ってしまった」。斎藤八段は積極的に勝負を仕掛け、「指したい手を指すことができて流れをつかめた」とし、一気に勝ちに繋げてみせた。

ABEMAで解説を務めた藤井猛九段（55）は、「終始陣形がすごく後手陣の方が形が綺麗な将棋だったので、終始斎藤八段の方がペースを握っていたと思う。全体的に先手の金銀が守りに働いていなかったので、苦しくなってしまうとその分の負担の差が埋まらず、玉が薄くなってしまったという印象」と総括した。

勝利した斎藤八段は、2回戦へ進出。同日午後2時から同会場で行われる準々決勝で、過去4回の優勝を誇る藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）とベスト4進出をかけて対戦する。

◆朝日杯将棋オープン戦 持ち時間40分の早指し棋戦。一次予選、二次予選を勝ち抜いた棋士が、シード棋士を含めた計16人で本戦トーナメントを戦う。参加は全棋士、アマチュア10人、女流棋士3人で、優勝賞金は750万円。前年の第18回優勝者は近藤誠也八段。

（ABEMA／将棋チャンネルより）