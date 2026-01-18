第1子妊娠中のトリンドル玲奈「もうぽんぽこりん」 “おしゃれ楽しむ”マタニティ姿を披露「素敵なフォルム」「臨月でこんな可愛いの？」
モデルで俳優のトリンドル玲奈（33）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。私服コーデを披露し、妊娠中もおしゃれを楽しむ姿にファンから反響が寄せられている。
【写真多数】「今ではもうぽんぽこりん」“ふっくらお腹”のマタニティ姿を披露したトリンドル玲奈
16日の投稿では、「妊娠7ヶ月に入ってすぐくらいの私服」を紹介。XLサイズのスカートでスタイリッシュな“ミニスカコーデ”を披露していた。
続く17日の投稿では、「今ではもうぽんぽこりん」と温かそうなロングコートをまとった私服姿をアップ。自然体な表情で外出を楽しむ、“ふっくら”全身ショットを公開した。
この投稿には、「あったかそうなコートとても可愛いい」「マタニティスタイルもスタイリッシュ〜」「なんで臨月でこんな可愛いの？」「素敵なフォルム」「世界一可愛い妊婦」「本当に楽しみですね！」「あったかくして過ごしてくださいね」などの声が寄せられている。
トリンドルは1992年1月23日生まれ、オーストリア・ウィーン出身。A型。2015年9月、慶應義塾大学を卒業。ファッション誌『with』（講談社）の専属モデルをはじめ、多数の雑誌で活躍。ドイツ語、英語、日本語を使いこなす。プライベートでは24年1月19日に俳優の山本直寛（31）との結婚を発表。今月14日に第1子妊娠を発表した。
