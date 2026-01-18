JTBは、鬼ごっこ協会と連携し、温泉地を舞台としたスポーツ鬼ごっこの全国大会「湯けむり杯 スポ鬼 ENJOY チャンピオンシップ」を3月28日・29日に開催する。

大会は福島県本宮市と郡山市の磐梯熱海温泉を会場とし、全国に約20万人いるとされるスポーツ鬼ごっこ競技者とその関係者の来訪を促すことで、従来とは異なる温泉地の来訪者層を開拓する狙い。参加者には競技に加え、磐梯熱海温泉での宿泊や地元食材を使った食事、参加者同士の交流パーティーなどを通じて地域の魅力に触れる機会を提供する。

大会期間中は、全国から集まる競技チームの試合に加え、本宮市と郡山市の小中学生や地域住民を対象としたスポーツ鬼ごっこ体験会、日本代表選手によるデモンストレーションや交流イベントを実施する。JTB協定旅館ホテル連盟の支援のもと、自治体や観光協会、宿泊施設、交通事業者などと連携して運営し、今後他の温泉地へのシリーズ展開を見据えた地域活性化モデルと位置づける。

スポーツ鬼ごっこは、子どもの頃に親しまれてきた鬼ごっこを基に競技性を高めた種目で、7人1チームで相手陣地の宝を制限時間内に多く獲得したチームが勝利する。追う、かわす、逃げるといった多様な動きを通じて瞬発力や敏捷性、判断力などを養えることから、教育現場やプロサッカージュニアチームのトレーニング、企業のチームビルディング研修、地域の交流イベントでも導入が進んでいる。

料金や参加申込方法、詳細な開催スケジュールは大会公式ウェブサイトで案内している。