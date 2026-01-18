ノルディックスキー・ジャンプ男子の２月のミラノ・コルティナ五輪代表は、小林陵侑（チームＲＯＹ）、二階堂蓮（日本ビール）、中村直幹（フライングラボラトリー）の３人が確実となった。２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵は３回目、中村は２回目、二階堂は初の五輪代表入り。

１８日に行われたＷ杯札幌大会個人第１８戦が終了し、全日本スキー連盟（ＳＡＪ）が、五輪代表決定の基準日とする１９日前の大会がすべて終了。ジャンプ男子の五輪代表は３枠で、ＳＡＪが定める派遣推薦基準を３人が満たし、代表当確となった。正式な五輪代表発表は１９日以降になる。

ジャンプは各国最大４人が出場できる。その４枠を確保するにはＷ杯など国際大会の２シーズンで算出される五輪ランキングで２５位以内に同じ国から４人以上がランクインする必要がある。日本は小林、二階堂、中村の３人が基準を満たしたが、４番手にいた小林朔太郎（雪印メグミルク）は１８日のＷ杯札幌大会最終日を前に２８位で２５位に４６点差で迎えていた。結局、最終戦も逆転できず日本は３枠のままだった。

レジェンド葛西紀明（土屋ホーム）は、２大会ぶりの五輪代表入りを逃した。