お笑いコンビ「麒麟」の川島明（46）が17日放送のMBS「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。次なる野望を語った。

TBS「ラヴィット！」（月〜金曜前8・00）でMCを務めている川島。番組は同時間帯では異色のバラエティー路線で人気を博し、今年3月で6年目に突入する。

久しぶりにコンビそろってテレビ出演した相方の田村裕は「今後をどう見据えてるのかなって。会うことないからしゃべられへんやん。でも、もう天下人やんか」と川島の今後を質問した。

お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司が「帯って芸人の最終形じゃないですけど、1つゴールですよね。二重帯の人まだいないのでそことか狙えるのかなと思ってます。朝帯、昼帯の二重帯」と話すと、川島は「俺それ調べてん。1人だけいたのよ。みのもんたさん」と明かした。

みのもんたさんは、同時期にTBS「みのもんたの朝ズバッ！」と日本テレビ「午後は○○おもいッきりテレビ」でMCを務めた。川島は「あれだけタスキって言われてる」と明かして、笑いを誘った。

川島は「物理的には可能やから。夢はそれやな」とコメント。かまいたちの濱家隆一が「夢ですか！？（オファー）きたらやりますか？」と驚くと、川島は「もう1本帯いきたい。それはやりたいよ！」と声を弾ませた。