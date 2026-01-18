フリーアナウンサーでタレントの森香澄（30）が17日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。父親の職業を明かし、現在の関係について語った。

森は子供の頃からアナウンサーになりたかったのかと聞かれ「父親がテレビ業界で働いていたっていうのも」と回答。父の職業については「放送作家なんです」と打ち明けた。

「バラエティーもちょこちょこ」担当していると語ると、MCの「極楽とんぼ」加藤浩次は「なんだよ！あなた作家がついてるのかい！」とツッコミを入れた。

森は「でも父親は本当に何も教えてくれないです。自分のことは自分で考えなさいっていう」と断言した。それでも「父親がテレビ業界だったので、表に出るとかは考えていなかったですけれど、テレビを作る仕事はしたいなと」と振り返った。

目標に向け「学生の時は学生キャスターみたいなことをやっていましたし」と森。高校時代は「特にはやっていなかったですけれども、もしかしたら表に出る仕事も視野に入れるかもしれないと思っていたので、男性との2ショットを撮らないとか」とぶっちゃけた。

スタジオから驚きの声が上がり、加藤も「調子乗んなよ、こら！みたいなやついたでしょう？」と冗談めかして話し、森は苦笑した。