Cocomi＆Koki,、姉妹アップショット披露「2人とも美人」「鏡みたい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/18】俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香夫妻の長女で、音楽家のCocomiが1月17日、自身のInstagramを更新。妹でモデル・女優のKoki,（「o」の上に「‐」が正式表記）との2ショットを投稿し、話題を呼んでいる。
【写真】キムタク娘2人「鏡みたい」姉妹2ショット
Cocomiは、「しすたーず」と言葉を添えて、Koki,との2ショットを投稿。2人ともキャップをかぶり、顔を寄せ合って同じ方向を向いており、柔らかな微笑みを見せている。その他にも愛犬の写真も投稿している。また、Koki,も2人のダンサーが並んだ絵文字とともに、同じ姉妹ショットを投稿している。
この投稿には「似てる」「鏡みたい」「可愛すぎて何度も見ちゃう」「仲良し姉妹最高」「どんなにアップでも2人とも美人」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
