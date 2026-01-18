元TOKIOの松岡昌宏（49）が18日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。仕事始めに、今月1日に自身が立ち上げた新会社「株式会社MMsun」のメンバーとともに訪れた場所を明かした。

この日は年明け1回目、15日に収録したものを放送。年末年始の生活について振り返った。松岡は昨年末でSTARTO ENTERTAINMENT社とのエージェント契約を終了。株式会社MMsunを設立し、今年からMMsun所属。MMsun所属は松岡を含めて4人で、仕事始めが9日だったといい、この日は会社のメンバーで初詣をし、新年会を行ったという。

そんな中、4人のうち2人が女性ということもあり、2軒目でデザートを食べられる店に行ったという。「全然デザートって興味ないんです。俺はね」としつつ「ティラミス好きなんだよ」と告白。3人が「何しようか」と悩んでいる中でも「最初にティラミスって。ティラミスはシカトできないからね」と笑った。

結局、4人でティラミス2つとパンナコッタ2つを頼んだという。さらにハイボールも頼んだそうで「ハイボールにティラミス。これが合うんだ」と感激したという。