ナオト・インティライミが「重大発表」…「泣いてしまったよ。。」「待ってろ世界」 コロンビアのインディーレーベルと契約
シンガー・ソングライター、ナオト・インティライミ（46）が、自身の公式サイトを通じ、コロンビアのインディーレーベルと契約したことを発表した。
【画像】ナオト・インティライミ「重大発表」コロンビアのインディーレーベルと契約（報告全文）
サイトでは「ナオトから重大発表！」と題し、「世界への挑戦を進めているナオト。この度、コロンビアのインディーレーベルと契約いたしました！今後のNAOTOとしての活動もぜひ応援お願いします!!」と呼びかけた。
ナオト自身がコメントを寄せ、「メジャーみたいに大きくないし、ほんと立ち上げたばかりの弱小のインディレーベルですが、まずは地域の地区大会の予選の予選から頑張りたい。でもNAOTOの活動にとても期待を持ってくれている。ずっと孤高に一人で戦ってきたから、ようやくこっちでラテンマーケットへのチームを作れることが幸せです」と心境。
2017年頭から世界挑戦を始めるも、コロナ禍で全部ゼロになってしまったという。「2年半前から日本とマイアミの2拠点で本格的に再挑戦し始めたものの、ほんとに進めてるのかどうかずっともんもんとしてて。。でも着実に少しずつだけど準備してきてようやくここまで辿り着きました。さあ、何が起きるかね全財産注ぎ込んでやるだけやってやろうじゃん！って感じです」「大きな大きな小さな一歩！w」と気合を込めた。
「契約の時、いろんな想いが溢れて泣いてしまったよ。。」とも吐露。「待ってろ世界」とつづった。
