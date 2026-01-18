ÂÀÅÄ¸÷Âå¡Ö·Ý¿Í¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤ÎºÊ¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¡Ä60ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Î¥º§¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¿ôÃÎ¤ì¤º¡¢¿·¶½½¡¶µ¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤ÀÊì¤È¤Î³Î¼¹¤â¡×
¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤µ¤ó¤È·ëº§¡£·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¡×¤Î¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢30Ç¯°Ê¾åÆ±¼Ò¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿ÂÀÅÄ¸÷Âå¤µ¤ó¡£É×¤Î¸÷¤µ¤ó¤ÈÎ¥º§¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¿ôÃÎ¤ì¤º¡¢¶¶²¼Å°ÊÛ¸î»Î¤Ë¿¿·õ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¸÷Âå¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ÂÊì¤¬¿·¶½½¡¶µ¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¹Â¤¬¤Ç¤¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï»ä¤ÏÊì¤ò»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È²È¤ò½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡½¡½¡£¡Ê¹½À®¡§ËÜ»ïÊÔ½¸Éô¡¡»£±Æ¡§ËÜ¼Ò¡¦ÉðÅÄÍµ²ð¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö½¡¶µ£²À¤¡×¤À¤Ã¤¿ÂÀÅÄ¸÷Âå¤¬¸ì¤ë¼ÂÊì¤È¤Î´Ø·¸
¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢·Ý¿Í¤ÎºÊ¤È¤·¤Æ
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¡×¤òÀßÎ©¤·¤Æ30Ç¯°Ê¾å¡£2026Ç¯¡¢»ä¤Ï62ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö60ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤Ë¼«¿È¤Î·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡×¤È¤¤¤¦»¨»ïÏ¢ºÜ¤ò¤ª°ú¤¼õ¤±¤·¡¢¤½¤ì¤¬ËÜ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¡Ø¼ÒÄ¹ÌäÂê¡ª¡Ù¤Ç¤¹¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀÐ¸ÍÍ¡¡Ê¤µ¤È¤ë¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö½é¤ÏÁ´6²ó¤ÎÏ¢ºÜ¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢Ï¢ºÜÃæ¤Ë½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë¶É1Ç¯¤Û¤ÉÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¬´¶¤¸¤¿·ÝÇ½³¦¤Î»Å»ö¤ä¼«Ê¬¤Î¿È¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¡¢É×¤Ç¤¢¤ëÇú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤Î¤³¤È¡£·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ï20Âå¤Ç¡¢°Ê¹ß¡¢Î¥º§¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¿ô¤¨¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¬ÅÜ¤ë¤³¤È¤â¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÌóÂ«¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ç¤¹¡£
³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Î¹¹Ô¤ò¥É¥¿¥¥ã¥ó¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£»ä¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ»Ãæ¤ÇÀã¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Ï¼Ö¤ÎÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢±¿Å¾¤¹¤ë»ä¤ÎÎÙ¤ÇÇú¿ç¡£
¡Öµ¢¤Ã¤¿¤éÀäÂÐÎ¥º§¤·¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤«¤®¤Ã¤Æ¡¢ÆÍÁ³ÌÜ¤ÎÁ°¤ËåºÎï¤ÊÀã·Ê¿§¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤á¤Ã¤¿¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢É×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤ÇÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤·¤Ü¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»Å»ö¤È²ÈÄí¤ÎÎ¾Î©¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤â
ÀÎ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â²æËý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤Ç¤¢¤ë¶¶²¼Å°¤µ¤ó¤Ë¡¢¿¿·õ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶¶²¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎ¥º§¤¹¤ë¤È¤¤Ï¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ç¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ²È¤ò½Ð¤Æ¡¢²¿¤âÏÃ¤µ¤º¡¢²ñ¤ï¤º¤Ë¤³¤È¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤âÂÀÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æµ¤¤ÏÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤«¤¢¤ì¤Ð¡ÖÎ¥º§¤·¤è¤¦¤«¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤º¤¤¤Ö¤ó¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ëº§°ÊÍè¡¢¤º¤Ã¤ÈË»¤·¤¯¤Æ¡¢»Å»ö¤È²ÈÄí¤ÎÎ¾Î©¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£30Âå¤Î¤³¤í¤Ï»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤òË¾¤ß¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬»Å»ö¤¬Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¡¢¼£ÎÅ¤òÃæÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢ÂÀÅÄ¤ÎÉã¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂ¹¤Î´é¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÉ÷Ä¬¤Ç¤·¤¿¤·¡¢·ëº§¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤ÎÂÀÅÄ¤¬¡¢·ã¤·¤¯¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£µÁÊì¤Î½õ¤±¤â¤¢¤Ã¤Æ¿Æ»Ò·ö²Þ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤ò¤«¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î¤È¤¤Ð¤«¤ê¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²È¤ò½Ð¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï
°ìÊý¡¢»ä¤Ï¼ÂÊì¤È¤ÏÉÔÃç¤Ç¤·¤¿¡£ÊÝ¸±¤Î±Ä¶È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½÷¼ê°ì¤Ä¤Ç»ä¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬¹â¹»À¸¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¡¢¿·¶½½¡¶µ¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤ÀÊì¤È¤Î´Ö¤Ë¹Â¤¬¤Ç¤¡¢·ö²Þ¤¬Àä¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¸ýÏÀ¤¬Âç·ö²Þ¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢»×¤ï¤ºÊì¤ò½³¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Î¤ªÊ¢¤Ë¤Ï¤¢¤¶¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï»ä¤ÏÊì¤ò»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»×¤¤¡¢»ä¤¬²È¤ò½Ð¤ë·è¿´¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²¼½ÉÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¹»¤Î³ØÈñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤â»ß¤á¤é¤ì¤Æ¡£Êì¤¬¾¡¼ê¤Ë·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤â¤¹¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ëº§¸å¤â¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Î¼è¤êÎ©¤Æ¤ËÍè¤¿Êì¤È»ä¤¬¡¢¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿ÂÀÅÄ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Êì¤¬µ¢¤Ã¤¿¸å¡Ö¤¢¤ì¤Ï¿Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¥Ü¥½¥Ã¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÊì¤¬80ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤³¤í¡¢¶á½ê¤ÎÊý¤«¤é¡ÖÅÝ¤ì¤¿¡×¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬¡£ºÇ½é¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë»ä¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ï¤¬²È¤Ç°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï100ºÐ¶á¤¯¤Ê¤ê¡¢»ÜÀß¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êì¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢º£»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤âÆ¬¤Ë¤¤Þ¤¹¡£Êì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èá¤·¤ß¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ÎÞ¤òÎ®¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤Ï¡¢Êì¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÌµÍý¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëÅØÎÏ¤Ï¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÀÎ¤Ë¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÂ¸ºß¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤À¤±¡£»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±¤¸»×¤¤¤Ç¤¹¡£