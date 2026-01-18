「みんなに愛されてるんだなぁ」くらげ・渡辺翔太の結婚披露宴にお笑い芸人が集合！「素敵な時間」
お笑いコンビ・くらげの渡辺翔太さんは1月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚披露宴での集合写真を披露しました。
【写真】くらげ・渡辺翔太の結婚披露宴ショット！
「みんなに愛されてるんだなぁ」渡辺さんは「結婚式をあげさせていただきました。最高の同期と先輩と後輩と友達に、愛している妻と共に祝っていただき、本当に幸せでした。これからも宜しくお願いします！」とつづり、4枚の写真を投稿。白いタキシード姿の渡辺さんと淡いピンク色のウエディングドレスに身を包んだ妻を中心に、芸人仲間に囲まれた幸せいっぱいの集合写真を披露しています。
コメントでは「しあわせありがとんとん」「素敵な時間」「たくさんの芸人さん達が投稿してて、みんなに愛されてるんだなぁと分かりました」「奥様のピンク色ドレス、めっちゃかわいいです！」「素敵です」と祝福の声が寄せられています。
2025年2月の結婚発表が反響！2025年の2月に結婚を発表し、男性アイドルグループ・Snow Manの渡辺翔太さんや楽天イーグルス所属のプロ野球選手・渡辺翔太さんと同姓同名であることから、大きな反響を呼びました。10月には、東京・浅草で撮影した結婚式の前撮り写真を自身のXに投稿。結婚披露宴に参加したお笑いコンビ・オズワルドの畠中さんや空気階段の鈴木もぐらさん、ゆにばーすの川瀬名人など、お笑い芸人仲間が続々と自身のXにコメントを投稿し、祝福ムードが盛り上がっています。(文:福島 ゆき)
