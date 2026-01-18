「全国都道府県対抗男子駅伝」（１８日・広島市平和記念公園前発着）

今年の箱根駅伝で史上初となる２度目の３連覇を果たした青学大・原晋監督がＲＣＣラジオの実況中継にゲスト解説として登場。岡山の３区を託された教え子の黒田朝日について「黒田朝日が安芸路に昇った！そう実況したい」とエールを送った。

優勝候補は「３つある」と原監督。「福島、兵庫、そして黒田が３区で走る岡山ですね。中学生、高校生も力がある。黒田朝日が安芸路に昇った。そう実況したいですね」と語った。

現状について問われると「彼はですね、今年２月に行われる別大マラソンに出場します。その調整の中で全国駅伝なんですが、４日前に３０キロ走をやってヘロヘロだったんですけど。２日休んで出走できる状態で臨める」と明かした。「岡山は晴れの国。晴れ晴れ大作戦で頑張って欲しい。岡山、期待しています」とエールを送っていた。

１区の高校生区間で驚異的な区間新記録が出ると「とてつもない記録が出ましたね。宮城は好発進ですね。いいスタートを切りました。岡山も中高生が力がありますから、黒田がどこまで先頭についていけるか」と語っていた。