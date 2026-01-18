TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が18日、同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）に生出演。1日に81歳で亡くなった、キャスターの久米宏さんについて「皆さんにも知ってもらいたい」ことを明かす場面があった。

番組冒頭から久米さんについてトークをする中、自身の番組についてなどの思い出を語った。

その中で「これは私ではないんだけれども」と前置きした上で「当時、ニュース、報道っていうのは大変高尚なもので、新聞記者とか、あるいはテレビの放送記者、あるいは官僚とか学者出身の人じゃなきゃなかなかやらせてもらえなかったっていう素地があったんです」と説明。「“ニュースやりたいんだったらアナウンサーを辞めて記者に転籍しないとダメ”っていう時代が結構続いていて。「ただ、久米さんが“私はジャーナリストでもキャスターでもなくて、番組の司会者としてニュース番組やっています”みたいなことを答えてくださった時があって。私の周りの報道志望のアナウンサーたちが、その言葉にどれほど救われたかわからない、というような、そういう時代でしたね」と振り返った。

「そしてアナウンサー出身の辛坊治郎さんがいて、宮根誠司さんがいて、羽鳥慎一さんがいて、CBCの石井亮次さんがいて、で、うちの井上貴博と続くことになっている系譜がありますよね」とし、「本当にその恩を感じている仲間は多いと思います。改めて、久米さんのそうした発言に救われた仲間たちが多かったということを、皆さんにも知ってもらいたいと思います」と話した。