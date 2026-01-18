京都で黒星デビューとなった超良血馬にＳＮＳでは悲鳴の声があがっている。

１８日の５Ｒ・３歳新馬（芝２０００メートル＝１７頭立て）では、武豊騎手とコンビを組んだ４番人気のラルクアンレーヴ（牡３歳、栗東・清水久詞厩舎、父コントレイル）がデビュー。２０１７年の有馬記念を勝つなど、１６、１７年と２年連続で年度代表馬に選ばれたキタサンブラックの半弟は、１０着と残念な結果に終わった。

同馬は五分のスタートを切って中団後方に取り付く。そのまま進み、４角手前から武豊騎手は必死で促したが、直線を向いてもジリジリしか伸びず。馬群にのみ込まれたままレースを終えた。

勝ったのは、母が２０１７年フラワーＣ勝ちのファンディーナという良血で２番人気のクリスレジーナ（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父エピファネイア）だった。勝ちタイムは２分０３秒５（良）。

Ｇ１・７勝馬の半弟はデビュー前から注目され、ＳＮＳでは「応援馬券込みで人気集めそうっすね」「ロマン要素しかないな頑張って欲しい」「流石に楽しみすぎる、勝ってくれ」「メインレース以上に注目でしょうか」など期待の声が上がっていたが、黒星デビュー。レース後はＸ（旧ツイッター）でもトレンド入りし「ドラマ血統だっただけに残念だけどな。競馬って甘くないな」「夏の北海道とかまで様子見」「レースに参加してない感じ…」「問題は未勝利戦が残っている内に成長するかだ」「かなりかかりそうな感じ」「パドックから遠足っぽい感じだったもの」「これはショック」「希望のかけらもないな」「見せ場ゼロ」「こらきついな」など悲鳴に近いコメントが相次いだ。