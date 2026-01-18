女優の上白石萌歌が１７日までにＳＮＳを更新。姉妹のプライベートショットを公開して話題になっている。

自身のインスタグラムに姉妹のプライベートショットを公開。韓国にて姉で女優の上白石萌音とのプリントシールを撮る様子などをアップし、「姉上の『千と千尋の神隠し』韓国公演をみに、弾丸で韓国へ行ってきました。」と書き始めると、「海をこえてあらゆる国をめぐり、各地の熱をめいいっぱい吸い込んだ千尋は、すさまじいパワーを放っていました。とんでもなく千尋で、１０歳でしかなくて、さらに血の通ったものになっていて震えた。ひとときも目を離せず、息を呑むように心を奪われ続ける演劇体験。本当に素晴らしい作品をみたときって、心も体もトリップして、なんだかすごく遠い場所にきたような気持ちになるのだな、と感じました。演劇っていいなあ。こんなにも夢中になれる作品に出逢わせてくれた姉に感謝です。じぶんの名前を大切にしていたい」と感想を記した。さらに「そして公演の合間に、姉と韓国でのたのしいひとときも過ごすことができました。韓国のプリクラってこんなに進化してるんですね？！１０数年ぶりに姉とプリクラして、美味しいものもたべて、たのしかったありがとう」とエピソードを公開し、最後は「千と千尋の神隠しをまた浴びに、どこへでもついていきたいです。そしてあねと、いつかふたり旅したいです」と締めた。

この投稿に「観劇の感想、全く萌歌ちゃんと一緒です あ〜私もソウル公演に行きたかったなぁ 姉妹のワチャワチャが愛おしすぎます ２人を見てるだけで幸せすぎる」「かわいい！素敵な姉妹」「えっ？？渡韓したの？？？姉妹でプリクラ？？？？すさまじいパワーチャージできたようで良かったー」などのコメントが寄せられている。