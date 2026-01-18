TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が18日、同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）に生出演。番組の知られざるスタートのいきさつを明かし、共演者やスタッフを驚かせる場面があった。

番組冒頭から1日に81歳で亡くなった、キャスターの久米宏さんについてトークをする中、「たぶん時効だから言っちゃうけど」と切り出した安住アナ。「このTBSラジオの『日曜天国』だってですよ。これはたぶん中澤（有美子）さんも知らないと思いますし、スタッフもあまり知らないと思いますけども。言っちゃっていいと思うんですけども」とした上で「この番組2005年スタートですけども、久米さんの『ニュースステーション』が終わったのが2004年。で、久米さんがテレビの番組を辞めて、TBSラジオに戻ってくるかもしれないっていうような気配があったんですよ、当時。で、“日曜の朝10時、ここを久米さんにやってもらおう”っていうことで、久米さんメーンで、その下に安住っていう企画書がまず出てくるんですね」と明かした。

「久米さんメイン、安住がサブ。で“久米さんが永（六輔）さんの下で鍛えられたんだから、お前も久米さんの下で”なんて言われて。結局、それは実現しなくて、私だけが残っちゃったんですけども」とぶっちゃけ。「その1年後に土曜日に久米さんが『ラジオなんですけど』を始めたという、そういう経緯なんですよね」と説明した。

突然の告白にスタジオが驚きに包まれる中、安住アナは「みんな、どういう気持ちになってんの？」とニヤリ。中澤アナも「ちょっと処理しきれないです」と困惑するばかり。

安住アナが「どういう気持ちでいるの？パラレルワールド？」と追及すると、中澤アナは「パラレルワールドですね、本当に」。安住アナは「もしかすると、こういう感じにはなってなかったかもしれないっていうことなんですよね」としつつ「“影響を受けましたか？”っていう質問される時ありますけれども、そんな次元じゃないということが、こういう履歴からもお分かりいただけるかなと思います」とした。