今回は、見知らぬ男性にバスで怒鳴られ、泣きそうになった女性のエピソードを紹介します。

「私、そんな悪いことしたのかな…」

「私は最近育休から復帰し、時短勤務で働いています。娘は保育園でしょっちゅう病気をもらってくるので、病院通いは日常茶飯事です。

この前も、お腹の調子が悪い娘を病院に連れていき、ベビーカーに娘をのせて帰ろうとしたら雨が降ってきてしまい、バスに乗ることにしました。娘は寝ていたし、平日の昼間でバスがすいていたので周りに迷惑はかからないかなと思っていたのですが、見知らぬ男性に『バスにベビーカーなんて非常識だろ！』『これだから最近の母親はけしからん！』と、いきなり怒鳴られたんです。

びっくりして言葉を失い泣きそうになり、『私、そんな悪いことしたのかな……』と思いました。しかしさらにきつかったのはその後。その男性が降車した後、周りの人たちが『これだから子連れ様は困るわ』『子供を産んだら偉いとでも思ってるのかしら』と、ひそひそ話しているのが聞こえたんです。その中には、子育て経験がありそうな女性もいました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年5月）

▽ これでは、ベビーカーで公共の乗り物に乗るのが怖くなってしまいますよね。ちなみにこの女性が乗ったバスにはベビーカーマークもあり、お子さんもずっと寝ていて静かだったそうで、この女性もかなり周りに気を使っていたそうです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。