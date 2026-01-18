お笑い芸人のスギちゃん（52）が18日、東京・北区の東洋大赤羽台キャンパスで行われたパラスポーツ普及イベント「チャレスポ！TOKYO」にゲスト出席した。

オープニングのトークでは「今日はちょっと大きめのズボンをはいてきたので、下がってくるんですよね」とフリを入れ「ワイルドな人間はサスペンダーをパンツにつけて参加するんだぜ〜。ワイルドだろう〜？」とサスペンダーで結ばれた蛍光イエローのパンツを見せながらお決まりのギャグで笑いを誘った。

スポーツについては小学生から高校生まで野球一筋だったといい「家族がみんなやっていましたからね。パラスポーツもめちゃくちゃ難しいだろうなと思うんですよ。楽しさとかいろいろ感じたいなと思います」とあいさつ。この日はブラインドサッカーを体験予定で「あんまり激しいやつだとズボンが下がっちゃう。パンツが見えちゃうかも」と語り、MCから「クライアント、東京都さんですから。気をつけてくださいね」と突っ込まれていた。

このほか、ゲストとして2020東京五輪競泳女子金メダリストの大橋悠依氏（30）らも登場。東洋大出身の大橋は現在大学院生として通っているとし「みなさん私の庭へようこそ。短い時間ですけどよろしくお願いします」と話し、観客から拍手が送られた。