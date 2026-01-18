日本一の「おんせん県」として源泉数・湧出量ナンバーワンを誇る大分県。別府や由布院などが有名で、乗り物好きなら博多から「或る列車」に乗車したり、大分空港から大分市を時速80kmでショートカットする「ホーバークラフト」を試してみるといった楽しみ方もあるでしょう。

ですが、大分県の魅力はもちろんそれだけではありません。本記事では独り身にもカップルにもご利益があるとされる「最強縁結びスポット」や、山奥で楽しむこだわりのスイーツ、そして春に訪れたい動物たちとのふれあい体験など、バレンタインの季節に訪れたい大分県の魅力を紹介します。

“神様、モテたいです…”恋愛ガチ勢に捧ぐ大分の最強パワースポット

もうすぐバレンタイン。「今年こそは」と意気込む人も、「神様なんとかして」と願う人も必見の、大分県が誇る縁結びスポットをご紹介します。

夫婦石を独りで踏むとどうなる！？宇佐神宮のミステリー

全国に4万社以上ある八幡さまの総本宮、「宇佐神宮」（宇佐市）。2025年に御鎮座1300年を迎えた歴史ある神社で、厄除開運や家内安全など多方面にご利益があるといわれるパワースポットです。

注目していただきたいのが、参道の石畳にある「夫婦石（めおといし）」。左右対称のような三角形の石が並んでいる場所があり、ここには不思議な言い伝えがあります。独身の人が一人でこの石を踏むと「良縁に恵まれる」とされ、カップルや夫婦が二人で一緒に踏むと「いつまでも仲睦まじく円満になる」といわれています。一人で踏みしめて良縁を願うもよし、パートナーと訪れて愛を誓うもよし。足元に注目しながら参拝してみてはいかが。

海に突き出た岩で「恋叶ロード」を爆走せよ！粟嶋社

豊後高田市の「粟嶋社（あわしましゃ）」は、海に突き出た岩窟に社殿があるという珍しいロケーションの神社です。縁結びや安産にご利益があるとされ、特に若い世代から人気を集めています。

ここでの運試しは、干潮時にだけ姿を現すハート形の「叶え岩」。岩のくぼみをめがけて「願い石」を投げ、見事に入ると願い事が叶うといわれています。

この辺りは「恋叶（こいかな）ロード」と呼ばれるドライブコースになっており、縁結びのモニュメントがある「粟嶋公園」や、大分県で唯一水平線に沈む夕陽が見られる「真玉海岸」など、ロマンチックなスポットが点在しています。

イルカと泳いでライオンに餌やり！？野生の本能を呼び覚ます春体験

ファミリー向けにおすすめの場所も紹介しましょう。春のおでかけにぴったりなのが、動物たちとのふれあいスポットです。津久見市の「うみたま体験パーク つくみイルカ島」は、イルカと人とのふれあいをテーマにした体験型施設。イルカパフォーマンスだけでなく、実際にイルカと一緒に泳げるプログラムや、ボートからの観察などが楽しめます。

つくみイルカ島（イメージ）

宇佐市の「九州自然動物公園 アフリカンサファリ」は、約1400頭の動物が生息する日本最大級のサファリパーク形式の動物園です。ジャングルバスに乗れば、ライオンやゾウに直接餌をあげることができ、野生の迫力を間近で体感できます。

九州自然動物公園 アフリカンサファリ（イメージ）

居心地の良い空間でこだわりのスイーツを楽しんで

バレンタインといえばチョコレートですが、大分にはわざわざ足を運びたくなる「こだわりのスイーツ」があります。

完全予約制の隠れ家エクレアと高級旅館の「カボスショコラ」

エクレア専門店アカゲラ（イメージ）

宇佐市の自然豊かな場所にある、「エクレア専門店アカゲラ」（完全予約制）。古民家を改装した和の空間でスイーツを楽しめます。素材にはとことんこだわり、小麦やバターは九州産、卵やフルーツは地元大分県産を使用しています。ショーケースに並ぶ色とりどりのエクレアは、まさに芸術品のような美しさです。

一方、由布市湯布院町にある「théomurata（テオムラタ）」は、有名旅館「山荘 無量塔（むらた）」が手掛けるチョコレート専門店です。日本らしさを大切にした上質なショコラが特徴で、中でも大分県産の完熟カボスを使用した「カボスショコラ」は人気の一品。洗練されたパッケージはお土産や自分へのご褒美にもぴったりです。

théomurata（テオムラタ）商品イメージ

冬の大分、旬の食材はコレ

最後に、この時期の大分県で味わいたい旬の食材をご紹介します。

ベリーツ

大分県が8年の歳月をかけて開発したオリジナル品種のいちご。鮮やかな赤色と甘さ、香りの良さが特徴で、12月〜2月にかけて最盛期を迎えます。大分にいちごのイメージはあまりないかもしれませんが、いちご狩りを楽しむなら頭の片隅に入れておきたい名前ですね。

ベリーツ（イメージ）

関さば

豊後水道で一本釣りされたマサバ。よく「関あじ」「関さば」とまとめて紹介されますが、関あじは夏、関さばは冬がそれぞれおすすめ。12月〜3月の関さばは脂の乗りが良く、コリコリとした食感と上質な脂が楽しめます。大分市観光協会では美味しい関さばを食べられるお店を紹介しており、事前にチェックしておくと良いでしょう。

関さば（イメージ）

今年の春は、パワースポットでエネルギーをチャージして、美味しいグルメと動物たちに癒やされる大分の旅を計画してみてはいかがでしょうか。

