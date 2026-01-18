中村敬斗が得点ランク首位まで1点差に迫る!! ヘディングシュートで今季8ゴール目
スタッド・ランスのFW中村敬斗が17日、リーグドゥ(フランス2部)第19節のトロワ戦で今季8点目を決めた。試合は1-2で敗れ、6試合ぶりの黒星となった。
首位との対戦になった試合は2点ビハインドで後半アディショナルタイムに入った。すると後半45+4分、MFテオ・レオニが右サイドから上げたクロスに中村が反応。ゴールエリア手前から頭でゴールに流し込み、一矢報いる得点を奪った。
中村はこれでリーグ戦14試合8得点2アシスト。3選手が並ぶ得点ランキング首位まで1点差に迫った。チームは入れ替え戦出場圏内の5位に位置している。
なおDF関根大輝は後半の開始から出場し、リーグ戦3試合ぶりの出場となった。
一矢報いる— DAZN Japan (@DAZN_JPN) January 17, 2026
頭で競り勝った
中村敬斗 リーグ戦8ゴール目
リーグドゥ第19節
トロワ×スタッド・ランス
DAZN LIVE配信中#リーグドゥ #だったらDAZN pic.twitter.com/sgM0noyUPi