佐久間大介が、人気漫画のキャラクターのファッションをイメージしたコーデを自身のInstagramで公開した。

■「3巻157ページの5コマ目を意識しました」

佐久間が「#いっこくコーデ」のハッシュタグとともに投稿したのは、大人気漫画『恋せよまやかし天使ども』（著者：卯月ココ）の登場人物・一 刻（にのまえ とき／主人公の桂おとぎは「いっこく」と呼んでいる）をイメージしたコーデ。

佐久間によると「3巻で着てた私服をイメージ」したとのことで、さらに「1枚目の写真は、3巻157ページの5コマ目の『振り返るいっこく』を意識しました (^^)」と出自を完全に明らかにしている。

黒のsupremeのニット帽、黒のアウター（古着）、黒のスウェットパンツという全身黒コーデ。黒系コーデとピンク髪の組み合わせが鉄板であることは言うまでもない。「ヘッドフォン（※黒）似合いすぎ」の声も。

加えて、要所要所に「白」を配置。ニット帽のロゴ、インナーのTシャツ、スウェットのライン、スニーカーの白（＆黒）、そして佐久間が「可愛い」と綴っているアウターの「白クマくん」など、全体の色数を抑え、シックまとめられていることも、さらに鮮やかな髪色を鮮烈に強調している。

■「リアル一刻すぎてたまんない！」「『恋ども』実写版じゃないっすか」

コメント欄には、「一刻くん実写化されたかと！」「待って、一刻がいるよ！」「再現度高すぎ」「『恋ども』実写版じゃないっすか」「リアル一刻すぎてたまんない！」「この髪でさらに銀髪にしたらもう一刻本人だ」と絶賛コメントがずらり。

佐久間お気に入りの漫画として、ファンの間で『恋せよまやかし天使ども』の認知度が非常に高いことも印象的で「さっくんのおすすめで『恋せよまやかし天使ども』ずっと読んでるよ」「佐久間くんきっかけで出会えた作品。とっても感謝してる」などの声も続々と書き込まれている。

なお、佐久間は「最新6巻も最高だった！」と『恋せよまやかし天使ども』の最新刊をアピール。ファンからも「6巻もまだ読んでないからたのしみだぁ」などの声が上がっている。