山崎育三郎がGRe4N BOYZ楽曲提供の合唱応援ソング「春駆ける」をCDリリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

山崎育三郎が2月25日にGRe4N BOYZ楽曲提供による「春駆ける」のCDパッケージをリリースすることが発表された。

■高校生による合唱バージョンやライブで唄われている童謡「にじ」も収録

1月18日に40歳の誕生日を迎える山崎育三郎が、2月25日にGRe4N BOYZ楽曲提供による「春駆ける」のCDパッケージをリリースすることが発表された。

本作は、昨年5月31日に配信リリースされた楽曲で、作詞作曲をGRe4N BOYZ、編曲は宗本康兵を担当。山崎育三郎が贈る学生へのメッセージソングとなっており、これから新しい旅立ち・スタートラインを迎える学生へ背中を押す応援合唱ソングとなっている。

CDパッケージには学生の歌唱による「春駆ける －合唱 ver.－」の収録や、山崎育三郎がライブの際に子どもをあやかす時の定番になっている童謡の「にじ」も収録。ブックレットには山崎育三郎の幼少期の写真や、春駆ける合唱企画で実際に訪問した学生との写真で思い出が彩られており、卒業証書をイメージしたパッケージになっている。

■恒例のライブイベントも日本武道館で開催

そして3月7日には、ニッポン放送『山崎育三郎のI AM 1936』から生まれたライブイベント『THIS IS IKU』が日本武道館で開催が決定。山崎育三郎の音楽ライブを中心に、毎回このイベントでしか見ることができない、超豪華ゲストとの一夜限りのコラボレーションが披露される。その中で、卒業を迎える高校生たちとのスペシャルコラボレーションも行われる。

■リリース情報

2026.02.25 ON SALE

SINGLE「春駆ける」

■ライブ情報

『THIS IS IKU 2026 日本武道館』

03/07（土）東京・日本武道館

■関連リンク

『THIS IS IKU 2026 日本武道館』公式サイト

https://event.1242.com/events/this_is_iku/

山崎育三郎 OFFICIAL SITE

https://www.ken-on.co.jp/1936/