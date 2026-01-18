気象予報士・穂川果音、美肌際立つノースリーブコーデに反響「ラインが美しい」「色っぽい」
【モデルプレス＝2026/01/18】“美しすぎる気象予報士”と話題の穂川果音が1月17日、自身のInstagramを更新。ノースリーブでのコーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】39歳美人気象予報士「ラインが美しい」美肌際立つノースリーブコーデ
穂川は「＃singapore」のハッシュタグとともに、写真を投稿。南国らしい夜の景色を背景に、ブラウンのノースリーブワンピース姿を披露しており、美しい肩とスラリとした腕がのぞいている。
また昨今の気候について「来週は強い寒気が居座ります！！！まだコートなどしまわないようにね」ともつづっている。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「素肌ドキッとする」「色っぽい」「南国の美女で眼福」「肩のラインが美しい」「笑顔に癒やされる」「お天気情報ありがとう」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆穂川果音、ノースリーブ姿披露
◆穂川果音の投稿に反響
