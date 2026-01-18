辻希美の長女・希空、別人のように激変 オフショルでクールな表情も 多数の「いいね！」集まる
元モーニング娘。辻希美、俳優・杉浦太陽の長女・希空が18日までにインスタグラムを更新。別人のようなソロショットを披露した。
【写真】辻希美の長女・希空、別人のように激変 「スタイル抜群」水着ショットも（13枚）
昨年1月から放送されたABEMAの恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。卒業編2025 in ソウル』にも出演し話題を呼んだ希空。夏には「今年初プール ネイル夏仕様にした」と、ピンク色の水着姿を投稿し注目を集めた。
そんな彼女が黒ハートの絵文字と共に投稿したのは自身のソロショット。写真には黒髪ロングの彼女が、オフショルダーのトップスを着てカメラに凛々しい表情を見せている。普段の可愛らしい表情と雰囲気をガラリと変えた投稿に、ファンからは多数の「いいね！」が寄せられている。
■希空
2007年11月26日生まれ、東京都出身。LUV所属。母は元モーニング娘。辻希美、父は俳優・杉浦太陽。昨年の誕生日に初の“完全顔出し”をし、その後のSNS投稿の数々に多くの注目が集まっていた。
引用：「希空」インスタグラム（@noa._.1126_）
