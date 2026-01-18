工藤静香、“抹茶のおやつ”を手作り 「アイデアすごい」「健康的すぎる〜」「罪悪感ゼロ」「素敵すぎる」
歌手の工藤静香が17日にインスタグラムを更新。手作りの“抹茶おやつ”を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】工藤静香、“抹茶のおやつ”を手作り 「アイデアすごい」 完成までの様子（7枚）
パンやスイーツ、ユニークな手作り料理が話題を呼んでいる工藤。今回は抹茶おやつを手作りする様子を写真や動画で紹介。「豆腐半丁 全粒粉大さじ2 抹茶大さじ1 蜂蜜」とレシピを説明しつつ「全部一緒に混ぜて、600ワットで3分 もちもちな食感」とコメント。さらに「冷やして食べても美味しいです。抹茶にはホワイトチョコレートをかけたくなります笑」とつづっている。
ファンからは「アイデアすごい」「健康的すぎる〜」「罪悪感ゼロ」「素敵すぎる」などの反響が集まった。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」インスタグラム（@kudo_shizuka）
