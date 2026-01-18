三四少女、ワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビュー
川田羽撫子（Vo,G）、さっちゅー（Ba）、あんどりゅー（Dr）からなる大阪発の男女混合3人組“ネオキューティーロックバンド”三四少女（サンスーガール）が、2026年4月にワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビューすることを発表した。
発表が行なわれたのは1月17日に開催されたバンド初のワンマンライブ＜おまじないっ！＞にて。ライブは今月7日にリリースされたばかりの新曲「占いたいっ！」で幕を開けた。「人が多いなぁ！」「うちらのこと見に来てくれた集合体！」と、川田羽撫子とさっちゅーが、彼女たちらしい独特の表現で、超満員に膨れ上がった会場への驚きと喜びを爆発させる。
「みんなうちらのこと好きってことやろ？ ほんまめっちゃ嬉しい！ 」「こんなんやったらもっと早くワンマンやっておけばよかったね！」そう喜びを噛み締めながら、現在は廃盤となっている初期の代表曲「大丈夫」「シュガースーサイド」や、SNSで大きな話題を呼んだ自己紹介ソング「たのしいさんすう」など、新旧織り交ぜたセットリストでファンを魅了した。
ツアータイトルの「おまじない」について、川田は「”おまじない”って、確証はないけれど未来を変えるためにやるものだと思ってて。私たちも、みんなの未来を変えられる存在になりたい」と、タイトルに込めた願いを語った。
ライブ終盤、「食卓」を終えたステージで川田が再び口を開いた。
「実は1年前、このワンマンを三四少女の『解散ライブ』にしようと話し合っていました」
衝撃の告白に会場は静まり返るも川田は言葉を続ける。
「だけど、ライブをやれば見に来てくれる人がいて、曲を出せば聴いてくれる人がいる。それは当たり前じゃない。もう一度はじめからやる気持ちでこの1年必死に努力してきました。今日は解散ではなく、楽しいお知らせをさせてください」
合図に合わせて、あんどりゅー（Dr）が力強くも慣れないドラムロールを鳴らすと、川田が「三四少女、2026年4月8日、ワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビューします！！」と発表。割れんばかりの拍手と「おめでとう！」の声が会場を包み込むなか、メジャー1st EPのタイトルが『一生仲仔（いっしょうなかこ）』であること、そして東名阪ツアー＜我等友情永久不滅ツアー＞の開催を発表した。
ちなみに『一生仲仔』は「一生仲が良い子って意味で昔プリクラとかで書いた、懐かしい人は懐かしいでしょ？みんなと一生仲が良いってことだから、この『一生仲仔』と共に、これからも一生よろしくお願いします！」と解説されている。
さっちゅー（Ba）は「地方に行った時、『また来年も来てください』と言ってくれる声があったから、諦めるのが嫌だった。『一生仲仔』という言葉には、私たちの覚悟も入っています」と語り、あんどりゅーは「このメンバーに出会って人生が変わった。メジャーデビューは皆さんが足を運んでくれた結果です」と感謝を述べた。最後には、会場に駆けつけた両親へも「育ててくれてありがとう！」と感謝を伝え、場内は温かな感動に包まれた。
「ここだけの内緒な」と、初披露の新曲「激烈！シビカラ殺法」で再びボルテージは最高潮に達し、アンコールでは「愛をこめて」、そしてバンドの代名詞「ユートピア」を堂々と演奏。解散の危機を乗り越え、三四少女は4月のメジャーデビューに向けて新たな一歩を踏み出す。
■セットリスト＜三四少女1st ONE MAN LIVE「おまじないっ！」＞
1. 占いたいっ！
2. 大丈夫
3. Stop!Drop!Roll!
4. trouble!!
5. たのしいさんすう
6. さよならトランジスタ
7. 夏の思い出
8. musicake
9. 食卓
10. 激烈！シビカラ殺法 *新曲
11. シュガースーサイド
アンコール
12. 愛をこめて
13. ユートピア
■ニューEP『一生仲仔』
2026年4月8日 CD / 配信でリリース
https://sunsoogirl.lnk.to/IsshounakakoPu
WPCL-13742 / 1,980円（税込）
収録曲：「占いたいっ！」、「さよならトランジスタ」ほか計5曲
＜店舗別オリジナル特典＞
Amazon.co.jp：メガジャケ
楽天ブックス：アクリルキーホルダー
セブンネットショッピング：アクリルチャーム
応援店：ポストカード
