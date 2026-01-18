川田羽撫子（Vo,G）、さっちゅー（Ba）、あんどりゅー（Dr）からなる大阪発の男女混合3人組“ネオキューティーロックバンド”三四少女（サンスーガール）が、2026年4月にワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビューすることを発表した。

発表が行なわれたのは1月17日に開催されたバンド初のワンマンライブ＜おまじないっ！＞にて。ライブは今月7日にリリースされたばかりの新曲「占いたいっ！」で幕を開けた。「人が多いなぁ！」「うちらのこと見に来てくれた集合体！」と、川田羽撫子とさっちゅーが、彼女たちらしい独特の表現で、超満員に膨れ上がった会場への驚きと喜びを爆発させる。

「みんなうちらのこと好きってことやろ？ ほんまめっちゃ嬉しい！ 」「こんなんやったらもっと早くワンマンやっておけばよかったね！」そう喜びを噛み締めながら、現在は廃盤となっている初期の代表曲「大丈夫」「シュガースーサイド」や、SNSで大きな話題を呼んだ自己紹介ソング「たのしいさんすう」など、新旧織り交ぜたセットリストでファンを魅了した。

ツアータイトルの「おまじない」について、川田は「”おまじない”って、確証はないけれど未来を変えるためにやるものだと思ってて。私たちも、みんなの未来を変えられる存在になりたい」と、タイトルに込めた願いを語った。

ライブ終盤、「食卓」を終えたステージで川田が再び口を開いた。

「実は1年前、このワンマンを三四少女の『解散ライブ』にしようと話し合っていました」

衝撃の告白に会場は静まり返るも川田は言葉を続ける。

「だけど、ライブをやれば見に来てくれる人がいて、曲を出せば聴いてくれる人がいる。それは当たり前じゃない。もう一度はじめからやる気持ちでこの1年必死に努力してきました。今日は解散ではなく、楽しいお知らせをさせてください」

合図に合わせて、あんどりゅー（Dr）が力強くも慣れないドラムロールを鳴らすと、川田が「三四少女、2026年4月8日、ワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビューします！！」と発表。割れんばかりの拍手と「おめでとう！」の声が会場を包み込むなか、メジャー1st EPのタイトルが『一生仲仔（いっしょうなかこ）』であること、そして東名阪ツアー＜我等友情永久不滅ツアー＞の開催を発表した。

ちなみに『一生仲仔』は「一生仲が良い子って意味で昔プリクラとかで書いた、懐かしい人は懐かしいでしょ？みんなと一生仲が良いってことだから、この『一生仲仔』と共に、これからも一生よろしくお願いします！」と解説されている。

さっちゅー（Ba）は「地方に行った時、『また来年も来てください』と言ってくれる声があったから、諦めるのが嫌だった。『一生仲仔』という言葉には、私たちの覚悟も入っています」と語り、あんどりゅーは「このメンバーに出会って人生が変わった。メジャーデビューは皆さんが足を運んでくれた結果です」と感謝を述べた。最後には、会場に駆けつけた両親へも「育ててくれてありがとう！」と感謝を伝え、場内は温かな感動に包まれた。

「ここだけの内緒な」と、初披露の新曲「激烈！シビカラ殺法」で再びボルテージは最高潮に達し、アンコールでは「愛をこめて」、そしてバンドの代名詞「ユートピア」を堂々と演奏。解散の危機を乗り越え、三四少女は4月のメジャーデビューに向けて新たな一歩を踏み出す。

■セットリスト＜三四少女1st ONE MAN LIVE「おまじないっ！」＞ 1​. 占いたいっ！

2​. 大丈夫

3​. Stop!Drop!Roll!

4​. trouble!!

5​. たのしいさんすう

6​. さよならトランジスタ

7​. 夏の思い出

8​. musicake

9​. 食卓

10​. 激烈！シビカラ殺法 *新曲

11​. シュガースーサイド

アンコール

12​. 愛をこめて

13​. ユートピア

■ニューEP『一生仲仔』

2026年4月8日 CD / 配信でリリース

https://sunsoogirl.lnk.to/IsshounakakoPu

WPCL-13742 / 1,980円（税込） 収録曲：「占いたいっ！」、「さよならトランジスタ」ほか計5曲 ＜店舗別オリジナル特典＞

Amazon.co.jp：メガジャケ

楽天ブックス：アクリルキーホルダー

セブンネットショッピング：アクリルチャーム

応援店：ポストカード