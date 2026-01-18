Anna(Vo)、Toki(G / ex. Aldious)、Miho(B / ex. LOVEBITES)、Kano(Dr)からなる4人組女性メタルバンドZilqyが、3月より自身初のツアー＜Zilqy Tour 2026「Rise to Liberation」＞を開催することは既報のとおり。同ツアーの追加公演が発表となった。

これは同ツアーのチケットが一般発売開始直後にソールドアウトとなったことを受けて発表されたものだ。

ツアー＜Zilqy Tour 2026「Rise to Liberation」＞は3月22日の新横浜 New SIDE BEACH!!公演を皮切りに、4月4日の名古屋 ell. FITS ALL、4月5日のOSAKA MUSE、追加公演となる5月1日の渋谷WWW X、そして5月3日の渋谷 WWWにてツアーファイナルを迎える。追加公演のチケットオフィシャル最速先行受付は本日1月18日正午より。

■＜Zilqy Tour 2026「Rise to Liberation」＞

3月22日(日) 神奈川・新横浜 New SIDE BEACH!!

open17:15 / start18:00

4月04日(土) 愛知・名古屋 ell. FITS ALL

open17:15 / start18:00

4月05日(日) 大阪・OSAKA MUSE

open17:15 / start18:00

5月01日(金) 東京・渋谷 WWW X ※追加公演(チケット詳細は以下)

open18:00 / start19:00

5月03日(日) 東京・渋谷 WWW

open17:00 / start18:00 ■＜Zilqy Tour 2026「Rise to Liberation」-Extra Show-＞

5月01日(金) 東京・渋谷 WWW X

open18:00 / start19:00

▼チケット

スタンディング : 6,500円

※税込・整理番号付・ドリンク代別

【オフィシャル最速先行受付】

受付開始：1月18日(日)正午より

受付URL：https://eplus.jp/zilqy/

インバウンドチケット：https://eplus.tickets/zilqy/