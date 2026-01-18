昭和東南海地震（1944年12月7日）の約1カ月後、1945年1月13日午前3時38分に三河地震が発生しました。昭和東南海地震の誘発地震とも言われています。三河地方を中心に2306人の死者が出ました。三河の農村部で人口密度が低いにもかかわらず2000人以上が亡くなっています。昭和東南海地震で傷んだ家に住み続け、再び襲った「激しい揺れ」で壊れたこともその原因です。戦時中でアメリカに知られると戦況に影響するとして、この地震は極秘扱いにされ住民は口止めされました。地元のお年寄りは、今でも「地震の話は好ましくない」と、体験を家族に話していないケースがあります。いわゆる「隠された地震」です。

震源断層 深溝断層・横須賀断層

三河地震の震源断層は、「深溝断層（ふこうずだんそう）」と「横須賀断層（よこすかだんそう）」です。

深溝断層は三河湾から蒲郡市内を通り、東海道線三ヶ根駅あたりでグっと西に曲がり三ヶ根山地の北側を西進、その先にある横須賀断層に繋がります。かなりマイナーで無名の活断層です。

このような活断層でも動くと、大きな被害につながります。活断層は有名無名にかかわらず、注意・警戒する必要があります。近くには地表地震断層が保存されていて見学ができます。

ふるさとの過去の災害から学ぶ

次の大災害で、どんな被害がでるのか？行政機関などから被害想定やハザードマップが出ているので、それを見るとある程度は把握できます。しかし、もう一つ具体的なイメージが迫ってきません。そこで過去の災害の資料を見ると「こんなことになる可能性があるんだ」とわかります。

震災遺構は保存状態などにもよることがありますが、文献や写真は当時の様子をリアルに伝えてくれます。今回は愛知県の碧南市教育委員会が保存している写真を紹介します。（以下、すべての写真が碧南市教育委員会からご提供いただいたものです）

写真に添えてある地名は当時のものです。現在の場所をイメージできる地名の写真を選びました。

高浜町 高須洋瓦工場

碧海郡旭村大字鷲塚地内 矢作川堤防崩壊個所（一部分）

明治村米津橋

地震の揺れが激しかったことがわかる貴重な資料

木造の建築物が潰れていたり、堤防が決壊したり、橋が大きく壊れていたりと、地震の揺れが激しかったことがわかります。

このような貴重な資料は、三河地方の自治体の施設で、折を見て公開されています。HPなどでチェックしてみてください。

本で知る

兵庫県立大学の木村玲欧教授の本、『戦争に隠された「震度7」1944東南海地震・1945三河地震 』には、昭和東南海地震・三河地震の状況が、当時の様子をイメージしたイラストを添えて描かれています。

出版社の案内文では、太平洋戦争末期、東海地方を襲った2つの巨大地震。軍事機密の漏洩や戦意喪失防止のため、被害状況に関する報道が厳しく規制されるなか、被災地の有力紙＝中部日本新聞は何をどのように伝えたのか。

全国紙と比較し、地元新聞社の果たした役割を考察。被災者たちの貴重な体験談を紹介し、防災教育の促進と意識の向上を呼びかける…としています。

『戦争に隠された「震度7」1944東南海地震・1945三河地震 』

出版社：吉川弘文館

著 者：木村 玲欧

定 価：定価 2,200円（税込）

ISBN-13：978-4642082563

＜基礎データ＞ ※中央防災会議 災害教訓の継承に関する専門調査会 による

【発生】1945年1月13日 午前3時38分23.2秒

【震源】三河湾 北緯34度42.1分 東経137度06.8分

【震源の深さ】11km

【マグニチュード】6.8(Mj)

【震度】

震度5 津

震度4 亀山 名古屋 岐阜 高山 敦賀 諏訪 飯田

※現在の震度階級と違うので単純比較は出来ません。現在の震度階級では西尾市周辺で震度7という研究結果があり

【津波】？（1mとの調査結果はあり）

【地震の形態】大陸プレート内地震 逆断層型

【人的被害】死者2306人 行方不明者1126人 負傷者3866人

過去の出来事は未来を照らします。過去の災害の跡をたどって、これからの災害に備えてください。

