ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡È±³¡É¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡ÖÁ´Éô¤¢¤êÆÀ¤½¤¦¡×¡Ö°Õ³°¤À¤Ã¤¿¡×¡¡¥ª¥Õ¤Ë¼«¤éÌÀ¤«¤·¤¿2¤Ä¤Î¿¿¼Â
¥ª¥Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ë²è
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¡È±³¡É¤ò¸«ÇË¤é¤ì¤ë¤«¡£¥ª¥Õ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿´ë²è±ÇÁü¤¬ÏÃÂê¤À¡£¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBeats by Dre¡×¤Î¸ø¼°X¤Ë¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö°Õ³°¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÁ´Éô¤¢¤êÆÀ¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë2¤Ä¤Î¿¿¼Â¤È1¤Ä¤Î±³¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÅê¹Æ¡£¼ó¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿ÂçÃ«ËÜ¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¡Ê1¡Ë»ä¤Ï³ØÀ¸»þÂå¡¢Áö¤ê¹âÄ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¡Ê2¡Ë»ä¤Ï¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Ç±éÁÕ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¡Ê3¡Ë»ä¤¬º£¸½ºß»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢iPhone 11 Pro¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¡£3¤Ä¤Î¤¦¤Á¡¢±³¤Ï¤É¤ì¤«¤È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÅê¤²¤«¤±¤ë¥¯¥¤¥º¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Ï¿á¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Ê¡©¡×¡ÖÁö¤ê¹âÄ·¤Ó¤·¤Æ¤ë¼Ì¿¿¤Ï¸«¤¿»ö¤¢¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¥ï¥¤¤è¤ê¸Å¤¤¥¹¥Þ¥Û»È¤Ã¤Æ¤ë¥ï¥±¤Ê¤¤¡×¡Ö¡Ê3¡Ë¤¢¤êÆÀ¤½¤¦¡×¡Ö±³¤¬¤¸¤ç¤¦¤º¡Ä¡Ä¡×¡ÖÁ´Éô¤¢¤êÆÀ¤½¤¦¤ä¤±¤É¡×¤Ê¤É¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ°²è¤Î¥é¥¹¥È¤ÇÀÖ¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ê3¡Ë¡£¤É¤¦¤ä¤é¤³¤ì¤¬±³¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ë²è¡£¡ÖÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°Õ³°¤À¤Ã¤¿www¡×¡Ö¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ÏÃÎ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»ä¥Õ¥ë¡¼¥È¿á¤±¤ë¤«¤é°ì½ï¤Ë¿áÁÕ³Ú¤·¤è¤¦¡©¡×¡Ö¡Ê3¤Ï¡Ë¤µ¤¹¤¬¤Ë¸Å¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÂçÃ«¤Î°ìÌÌ¤òÃÎ¤Ã¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë