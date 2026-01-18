山崎育三郎、GRe4N BOYZ楽曲提供の学生への合唱応援ソング「春駆ける」CDパッケージリリース決定
山崎育三郎が、2月25日にGRe4N BOYZ楽曲提供による「春駆ける」のCDパッケージをリリースすることを発表した。
本作は、2025年5月31日に配信リリースされた楽曲で、作詞作曲をGRe4N BOYZ、編曲は宗本康兵が手掛け、山崎育三郎が贈る学生へのメッセージソングとなっており、これから新しい旅立ち・スタートラインを迎える学生へ背中を押す応援合唱ソングに仕上がっている。
CDパッケージには学生の歌唱による、「春駆ける -合唱 ver.-」の収録や、山崎育三郎がライブの際に子どもをあやかす時の定番になっている童謡の「にじ」が収録されており、ブックレットには山崎育三郎の幼少期の写真や、春駆ける合唱企画で実際に訪問した学生との写真で思い出が彩られており、卒業証書をイメージしたパッケージになっている。
3月7日には、ニッポン放送「山崎育三郎のI AM 1936」から生まれたライブイベント＜THIS IS IKU＞が日本武道館で開催が決定しており、山崎育三郎の音楽ライブを中心に、毎回このイベントでしか見ることができない、ゲストとの一夜限りのコラボレーションが披露されるとのこと。その中で、卒業を迎える高校生たちとのスペシャルコラボレーションも行われる。
◾️「春駆ける」
2026年2月25日（水）リリース
Pre-add / Pre-save：https://smar.lnk.to/UKfbKV
CD購入：https://smar.lnk.to/R4I1lL
完全生産限定盤 3,500円（税込）AICL-4879
B5サイズ二つ折りジャケット仕様
▼収録内容
「春駆ける」
01_春駆ける
02_春駆ける -合唱 ver.-
03_にじ
04_春駆ける （Instrumental）
05_春駆ける -合唱 ver.- （ピアノ伴奏）
06_にじ （Instrumental）
▼店舗特典
Amazon：メガジャケ
楽天ブックス：A4クリアファイル
セブンネット：トート型エコバッグ
※特典内容は変更になる場合がございます。
※特典は無くなり次第終了となります。
※特典絵柄は後日発表となります。
◾️＜THIS IS IKU 2026 日本武道館＞
日程：2026年3月7日（土）
場所：日本武道館
時間：OPEN 16:00／ START 17:00
ゲスト：秋山竜次（ロバート）、昆夏美、TERU（GLAY）
チケット：指定席12,500円（税込）
▼イベントHP
https://event.1242.com/events/this_is_iku/
▼先行情報 3次プレオーダー
受付期間：1月23日（金）12時00分〜2月1日（日）23時59分
受付URL：https://eplus.jp/this_is_iku_2026/ （イープラス・抽選）
