◇第３１回全国都道府県対抗男子駅伝 （１８日、広島市平和記念公園前発着＝７区間４８キロ）

各都道府県の代表選手が出場し、学生・社会人が３区（８・５キロ）と７区（１３キロ）、高校生が１区（７キロ）と４区（５キロ）と５区（８・５キロ）、中学生が２区と６区（いずれも３キロ）で競う。

午後零時３０分スタートに合わせて、１区を走る高校生ランナーが平和記念公園に隣接したウォーミングアップエリアで準備を行った。箱根駅伝常連校の監督、コーチら関係者がほぼ勢ぞろい。将来有望な高校生ランナーの動きに目を光らせた。

昨年１２月の全国高校駅伝のエース区間１区（１０キロ）では福島・学法石川の増子陽太（３年）が、その前年に千葉・八千代松陰の鈴木琉胤（るい、現早大１年）がマークした日本人最高記録（２８分４３秒）を大幅に更新する２８分２０秒で区間賞を獲得した。区間２位の兵庫・西脇工の新妻遼己（３年）も従来の記録を超える２８分４０秒で走破。区間３位の鳥取城北の本田桜二郎（３年）も２８分５２秒の好記録だった。その上位３人は今春、そろって早大スポーツ科学部に進学予定。注目の３選手は今大会でも１区に登録され、直接対決をする。早大の花田勝彦監督（５３）もウオーミングアップエリアに現れ、増子らの動きを見守った。

第１０２回箱根駅伝（２、３日）の５区で驚異的な区間新記録をマークし「シン・山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した青学大の黒田朝日（４年）は岡山県の３区、同４区で区間賞を獲得した早大の鈴木は千葉県の３区、同３区３位の国学院大の野中恒亨（ひろみち、３年）は静岡県の３区に登録され、各校のエースが直接対決する。

箱根駅伝で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大は、黒田朝日のほかにも埼玉県の宇田川瞬矢（４年）、宮崎県の佐藤愛斗（２年）、鹿児島県の飯田翔大（かいと、２年）、上野山拳士朗（１年）が３区に登録され「同門対決」が注目される。黒田朝日は「岡山県の最高記録（２３年５位）の更新がチーム目標なので貢献したい」と意欲を示した。宇田川は「朝日と勝負できることは楽しみです」と笑顔で話した。

青学大の箱根駅伝優勝メンバーでは東京都の佐藤有一（４年）と愛知県の平松享祐（３年）が７区を走る。

箱根駅伝６位の駒大は、福島県の谷中晴（２年）、群馬県の帰山侑大（４年）が３区に入った。同１０区で区間新記録をマークした京都府の佐藤圭汰（４年）は補欠登録で出場しない。

日本のトップレベルの社会人、大学生のほか、将来、有望な高校生、中学生が集う安芸路のレースは、ファンにとって見逃せない一戦となる。