櫻坂46松田里奈「普段の私とは違う、大人な魅力」写真集で表現 ボディスーツ姿でベッドにごろん
櫻坂46のキャプテン・松田里奈（26）の1st写真集『まつりの時間』（20日発売／幻冬舎）から先行カットが18日に公開された。
【写真】櫻坂46松田里奈1st写真集先行カット ボディスーツ姿でベッドにごろん
先行カットでは、松田がボディスーツ姿でベッドにごろん。インタビューでは「普段の私とは違う、大人な魅力も詰まっている一冊」と語っているが、その言葉通りの一枚となっている。
ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影された今作は、松田のかわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録している。
また、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳の誕生日を迎えた“まつり”こと松田のキュートな一面を改めて発見できる写真集となっている。
