バレーボール女子元日本代表の迫田さおりさんが１８日、自身のインスタグラムに新規投稿。「ＢＳ１１【諸見里しのぶ 実践ゴルフテク！】」に出演したことを報告したが、諸見里さんとの身長差ショットに驚きの声があがった。

「諸見里しのぶプロのゴルフ番組に出演させていただきましたー嬉しいー」とつづり、「撮影は７月！落ち着いた雰囲気で優しく分かりやすく教えてくださる諸見里プロ どんな時もプラスな言葉をかけてくれて、ど緊張していたけど少しずつリラックスしながら楽しくゴルフができました」と振り返った。

ブルーのゴルフウェアに身を包んだ迫田さんは、グリーンで記念撮影を行ったが「大きい」とファンは驚き。諸見里さんも身長１６０センチと女性としては低いわけではないが、１７５センチの迫田さんが頭一つ抜け出ている形となっており、離れた位置からのショットでもその身長差がわかる。練習場でのスイングも公開し、柔らかいスイングが印象的な迫田さん。レアなゴルフウェア姿にも「美し過ぎます」といったコメントが集まっていた。