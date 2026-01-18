使ってみての感想だから参考になる美容機器11選【インフルエンサーが推す「神ガジェット」】　

【インフルエンサーが推す「神ガジェット」】

人気のインフルエンサーたちが“取っておき”の推しアイテムを紹介。オーディオ＆ヴィジュアルから家電、美容機器まで、それぞれの“モノ”に精通したインフルエンサーのおすすめを見れば、今年のリアルなトレンドも見えてくるはず！

＊ ＊ ＊

＜PART 4＞

美容機器編

1. 価格も機能も文句なしのスペック

SALONMOON

「ミラーダブルイオン ストレート ヘアアイロン 24mm」（4790円）

コスパ最高のストレートアイロン。熱の入りも早く、プレートの滑りも良く髪の傷みも感じない。高くて良いアイロンはたくさんあっても、5000円付近でこのスペックは素晴らしい（車谷セナさん）

上下左右に動く3Dクッションプレートにより、どの方向からでも均一に力が入り、ムラなくアレンジが簡単にできる。ミラーチタニウムプレートがダメージを軽減し、キューティクルを整えながらスタイリングできるのもうれしい。

▲ダブルスピードヒーターを搭載し、約30秒でスタンバイが完了。前回の使用温度メモリー機能も便利

2. 毎日でも使いやすく肌質も向上

ヤーマン

「フォトケア」（6万6000円）

クレンジング時の乳化にこのスチーマーを使用するとメイクの落ち方が違う。冬場は日常的に顔の保湿をするほか、LEDケアも同時にでき乾燥がひどい季節も肌質の差が生まれます（車谷セナさん）

2つの吹出口からは、従来より噴出量が約1.6倍になったWスチームが顔全体を包み込む。7つのモードが選べ、冷ミストや5色LEDの｢美肌光｣に加え、目元をケアする｢アイケアモード｣も搭載。

▲波長と出力をヤーマン独自に開発したLEDの「美肌光」で、うるおいやハリツヤの向上が期待できる

車谷セナさん

TELESA代表取締役社長。映像制作や化粧品事業などの会社を経営。YouTubeの総フォロワー数は40万人を超え、美容や就活、経営、ドキュメンタリーなどを発信中。YouTube：車谷セナ

3. あるようでなかったメンズ専用

マンダム

「Ium ヘアアイロン」（6600円）

メンズ専用のヘアアイロン。癖を伸ばすのはもちろん、髪に動きをつけることもできるつくりがおすすめ。プレートの滑り、幅も使いやすく、なんといっても値段がちょうどいい！（みかみ。さん）

男性の短い髪の毛も挟みやすいように、スリムに設計されたプレートが唯一無二。約30秒で180℃まで温度上昇するスピード感は、忙しい朝にぴったり。ナノオイル配合のプレートでダメージも最小限。

4. 毎日のドライ時間も気分よく！

KINUJO

「ヘアドライヤー」（3万5200円）

コンパクトで軽いのに風量も強くストレスフリーで髪を乾かすことができる。疲れず時短で髪を乾かすことができるのはありがたい。デザインもおしゃれでプレゼントにも最適（みかみ。さん）

スタイリッシュなデザインと本体のみ約348gの軽量・コンパクトな本体。マイナスイオン発生機能のほか、遠赤外線を超える「超遠赤外線」によりダメージを抑え、毛先までまとまりやすく乾かせる。

5. 表情筋と肌質にアプローチできる

DISM

「EMS EER メディスキンケア デバイス」（3万5200円）

手のひらサイズで持ち運びやすく、肌の奥にじんわり効いている感覚があり、モードの切り替えも豊富でとにかく使い勝手がいい。朝のむくみ改善や、スキンケア後のブースターにも（みかみ。さん）

目元・口元まで届きやすい可変式ヘッドを使い、EMS、エレクトロポレーション、RFを組み合わせたEERモードにより、柔らかくハリのある肌へと導く。LEDやマイクロカレントなど合計8機能を搭載。

みかみ。さん

現在25歳。株式会社NUVI代表。ヘアスタイリングブランド「KANTAN series」を運営し、メンズヘアセットを中心にメンズ美容を発信。チャンネル登録者数は37万人超。YouTube：みかみ。

6. 独自のダメージ軽減機能に注目

シャープ

「プラズマクラスターストレートアイロン IB-S8000」（2万8000円）

プレート側面から噴出されるプラズマクラスターイオンを髪に当てながらアイロンすることで、ヘアセット時のダメージを抑え、潤いを与えてくれるストレートアイロン。シャープならではの、画期的な機能です（SHOHEIさん）

毛束の形状に合わせてフィットするクッションプレートからはプラズマクラスターの風が両サイドから吹き、アイロン時の熱ダメージを軽減。低温でもしっかり形状をキープし、毛先までスタイリングできる。

7. 初心者でも安心できる扱いやすさ

I-ne

「サロニア ストレート ヘアアイロン15mm」（3828円）

コスパ最強！ プレートが細いメンズ向けタイプで、動きの多いスタイリングに適しています。細いタイプは比較的値段が高めだが、これはダントツで値段が安く、性能も申し分ない（SHOHEIさん）

髪にうれしいマイナスイオン機能を搭載したストレートアイロン。電源を入れてから約30秒で使用可能な温度に到達。チタニウムコーティングが施されたプレートにより、しっかりとスタイリングできる。

8. 好みの風をカスタマイズできる

シャープ

「プラズマクラスター ドレープフロードライヤー IB-WX902」（4万4000円）

髪の内側を立体的に押し分け、深く広範囲に風が届く構造でより乾きが早い。さらに、スマホアプリと連携して自由にドライ機能を自分好みにカスタマイズできる次世代ドライヤーです（SHOHEIさん）

水分子に包まれたプラズマクラスターイオンにより、髪をうるおいでコーティング。静電気を抑え、髪ダメージを抑制。4つの吹出口から出る速く強い風が、髪をドレープ状に押し分けてすばやく乾かす。

SHOHEIさん

表参道「synergy salon NEAN」に所属し、フリーランス美容師として活動中。そのほかメディア掲載や美容専門学校でのセミナー、SNSウェビナー等でも活躍する。YouTube：SHOHEI／ショウヘイ

9. パック感覚で載せるだけの美顔器

ヤーマン

「ブルーグリーンマスク リフト」（7万7000円）

LEDの美容効果をダイレクトに体感できる。赤色と青緑2つのLEDが出るので、透明感ケアとエイジングケアが一緒にできるのもうれしい。美肌効果を重視したい方におすすめです（mimiさん）

コードレス仕様のマスク型美顔器は、288個付いた505nmの青緑LEDで肌の透明感をアップ。鍛える筋肉と、休ませる筋肉をパーツごとに最適化されたヤーマン独自EMSで本格的なリフトケアも可能。

10. 半顔1分と時短でリフトアップ！

ヤーマン

「リフトロジー SP」（5万8300円）

半顔1分でケアが完了します。ヤーマン十八番のEMSと温熱効果、LEDで手軽にリフトケアが可能。浮腫みやすい方に特におすすめ。この価格で本格的なケアができるのもならでは（mimiさん）

リフトケアに特化した美顔器。独自のEMS波形とデュアルヒーター、7つのワイドリフトヘッドを組み合わせたテクノロジーで、1分置くだけの時短ケア。顔のみならずデコルテや二の腕などにも使用可。約W11.4×D4.25×H7.15cm

11. 新感覚の風を使ったヘアアイロン

Dyson

「Dyson Airstrait ストレイトナー」（4万8799円）※編集部調べ

今までなかった風の力で髪の毛をストレートにする新しいタイプのドライヤー。ストレートアイロン代わりに使用することが多いです。まるで美容院でブローしたような仕上がり！（mimiさん）

高温プレートを使わず、Dyson Hyperdymiumモーターが生み出す気流が、髪の流れに沿うことで自然なストレートに導く、新感覚のストレートドライヤー。モード切り替えで濡れた髪にも使用可能。

mimiさん

美容家。美容クリニックへのコンサルティングを行う会社を経営し、自身のプロデュースするスキンケアブランド「SISA」も人気上昇中。美容に関する学会などにも積極的に参加をし、SNSではスキンケアと美容医療を中心に、プロしか知れない美容情報を発信。YouTube：mimi【40代の体当たり厳選美容】

※2025年12月5日発売「GoodsPress」1月2月合併号112-113ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／嶋田咲喜、川村しより＞

