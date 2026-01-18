犬がしていたら『危険な鳴き方』５選

もしも下記で紹介するような鳴き声を愛犬が発していたら、体に異常が生じているのかもしれません。ここでは、犬がしていたら『危険な鳴き方』を紹介するので、見逃さずに様子をよく観察してください。

1.悲鳴のような「キャン！」という鳴き声

突発的に、悲鳴のような「キャン！」という鳴き声を上げる場合、体のどこかに突然痛みが走った可能性が疑われます。

飼い主がうっかり足を踏んでしまっていたり、足に怪我を負っていて、立ち上がろうとした拍子に痛みが走ったり……。お腹に痛みを感じたときなども、悲鳴のような声を上げることがあります。

2.「クーン、クーン」と何度も鳴く

飼い主に何かを訴えかけるように、何度も「クーン、クーン」と弱々しく鳴き声を出すときも注意してください。体に違和感を覚えていて不安を感じているのかもしれません。

ただし、寂しい時や甘えているときにも似たような鳴き方をするので、その点は正しく見極めて適切に対応しましょう。

3.「キャンキャン！」と甲高い声で何度も鳴く

犬は体に痛みを感じているとき、「キャンキャン！」と甲高い声で何度も鳴き、飼い主に助けを求めることがあります。今後悪化する可能性があるので、早めに動物病院へ連れて行くべきです。

4.静かに「ヴー」と低く唸る

苦しさや痛みを感じているとき、その違和感に不安や恐怖心、イライラが募り、「ヴー……」と静かに低い唸り声を出すことも。

また、体に痛みなどを感じているときに飼い主が近づくと、突発的に防衛本能が働き、唸ったり歯を剥き出したりと威嚇するような態度をとる犬もいます。

5.呼吸に異音が混ざっている

愛犬が呼吸するたびに、「ガーガー」「ズーズー」と明らかに異常と思えるような音が混ざっていたり、「ヒューヒュー」「ゼーゼー」と苦しそうな異音が混ざっている様子であれば、緊急性が高い危険な症状かもしれません。

呼吸器系に異常が生じているときに見られる症状の1つなので、早急にかかりつけの動物病院に相談し、必要な検査や治療を受けてください。

肺水腫などは循環器の問題が原因で呼吸器症状として現れる場合が多く、致命的な問題につながりやすいです。緊急性の高い状態と考えられるため、できるだけ早めに受診するよう心がけましょう。

苦痛を感じているかどうか見極めるポイント

犬が危険な鳴き方をしているとき、「本当に痛みを感じているのだろうか」と判別が難しいと感じる人もいるでしょう。その場合は、以下のポイントを参考に症状を見極めてください。

元気や食欲がない 同じ姿勢から動こうとしない 触れると嫌がる 近づくと威嚇するように怒る 長い時間、鳴き続ける 呼吸が乱れている

上記の症状が1つでも現れている場合は、速やかに動物病院へ連れて行きましょう。怪我や体調不良、あるいは緊急性の高い病気が隠れている可能性もあります。

まとめ

愛犬がいつもと違う様子を見せているときは、何らかの異常が体の中で起きているサインかもしれません。愛犬の命を救えるのは飼い主さんだけです。気のせいで済まさず、少しでも不安を感じたら、かかりつけの動物病院に相談しましょう。

(獣医師監修：葛野莉奈)