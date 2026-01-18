大阪・住吉で発見！万博の展示物が間近で見られるネパール料理店

万博閉幕から早３ヶ月。大阪では年が明けてもまだ万博の興奮が冷めやらない。ショッピングモールや商業施設などでは、異国情緒を楽しめるイベントがまだ多数開催され、多くの人で盛り上がりを見せている。そんな中、大阪で人気の神社「住吉大社」の近くにある『LOVE NEPAL 住吉店』というネパール料理店が、万博ファンの間で話題になっている。

ネパール料理店が話題になっている理由

『LOVE NEPAL』は大阪市内に2店舗を構えている。ネパール料理店は、インド料理とセットで売り出されているお店をよく見かけるが、こちらは専門店。カレーやナンのセットはなく、ダルバートというネパールの家庭料理が食べられる。

それだけではなく、LOVE NEPALが話題になっているのは、万博の展示物がこの店に置いてあるからだ。

大阪万博で実際に展示されていたスワヤンブナートのストゥーパを100分の1スケールで再現したもの

ネパールの文化をじっくり紹介してくれる贅沢なサービス付き！

オーナーのラビンさんは、LOVE NEPALを完全に閉め、ネパールパビリオンのボランティアスタッフとして万博に参加していた。

その理由を「なかなかないこの機会、行かない理由がないじゃない！」と楽し気に語る。当時を振り返り、「たくさんの人がネパールに興味を持って、熱心に展示物を見て、写真を撮っていた。その様子は１ヶ月間毎日見ていても、とても喜ばしく、その後の店の運営のモチベーションにもなっている」と語る。

そして、閉幕後に万博のネパール館から「展示物を今後LOVE NEPALで飾らないか」と提案を受けた。「店を訪れるお客さんが万博閉幕後も楽しんでもらえる」と思い、ラビンさんは快諾。お店に万博の展示物が飾られるようになった。

オーナーのラビンさん

展示物はお店の２階にズラリと並び、お客さんは自由にそれを楽しむことができる。それだけではなく、気になった展示物はスタッフさんが一つひとつ解説してくれる。

万博の開催期間中、解説がなく、みな写真を撮ったり、眺めることしかできなかった展示物が多数あったそうだが、ここに来ればその時「美しいな」と思ったものがどういう意味を持っているものなのかをより近くで見て、知ることができる。

実際筆者も２階に案内されて見物していると、スタッフのアニタさんとレジンさんがネパールの豆知識や、展示物について丁寧に教えてくれた。

スタッフのアニタさん（左）、レジンさん（右）

その中でも筆者の心を掴んで離さなかったのは「スワヤンブナート寺院のストゥーパ」と「シンギングボール」だった。

「スワヤンブナート寺院のストゥーパ」と「シンギングボール」

ネパールは人口の８割がヒンドゥー教。しかし、スワヤンブナートは仏教寺院で、仏教徒もヒンドゥー教徒もどちらも聖地として礼拝に来るという。

ヒンドゥー教徒にとって、ブッダは「ヴィシュヌ神の9番目の化身」と、崇拝の対象になっているのだそう。そのため、両宗教の境界はネパールでは曖昧で、仏教の精神もネパールの文化には深く浸透している。それがこのスワヤンブナートのストゥーパにも表れているのだ。

ストゥーパの下部に家のような装飾があるのだが、このひとつひとつに小さな神様の像が収められている。そこに仏教とヒンドゥー教の神様が入り混じっている。筆者はそのことに胸を打たれた。両宗教を互いに認め合い、一緒になってお祈りができる。そういう場所を作って、国民に大切にされている。それがとても平和的で美しいと感じた。

ストゥーパの中に収められている神様のグリーンターラー像

また、もうひとつ筆者が感動した展示物が「シンギングボール」。

金属製の器を棒で打ったり、こすることで独特な倍音を奏でる楽器だ。瞑想で心をスッキリさせたい時にピッタリなのだそう。棒で打ったあと自分の身体に近づけて、音の振動を感じる。そうすることで、今まで自分の心に向いていた意識が、振動を感じることに向けられ、まるで自分の身体の隅々を観察しているような心地に陥る。

筆者は最近、悩み事ができるとまずChat GPTに相談をして、答えをもらうことでスッキリした気になることが多い。しかし、このシンギングボールは一度意識を外へ向けて落ち着くことで、改めてその悩みとじっくり向き合う体勢を整えてくれたり、考えないという選択肢をくれるような気がする。どこか心がどっしりと落ち着くような感覚を得られるものだった。

レジンさんがシンギングボールを鳴らしてくれた

このように、展示物だけでなく、歴史背景や文化などもしっかりと紹介いただき、とても濃密な時間を過ごすことができる。

女性から人気急上昇中の料理「パニプリ」

ショート動画が流行り出した頃、筆者も何度か目にして気になっていた料理があった。「パニプリ」だ。

それがここLOVE NEPALでも食べられる。パニプリとは、たこ焼きほどの大きさに中が空洞になっている薄皮の揚げ物に、たっぷりの具材と、様々なスパイスを溶かし込んだソースを入れて食べる料理。

具材はじゃがいも、玉ねぎ、にんじん、パクチー、小さい黒豆など。ソースはマサラ、青マンゴー、クミン、コリアンダーなどを溶かしこんでいる。

ソースがとてもサラサラしているので、こぼれないようにひと口で食べると、香味野菜とスパイスの複雑な味わいに、香ばしい揚げ皮のパリッ、じゃがいものホクホクした食感。味わいも食感も皮と具材が対立していて、食べていてとても楽しいし、おいしい。

「パニプリ」（8個600円）

また、パニプリに入っている小さな黒豆は、日本では入手することが困難なため、わざわざ輸入して使っている。また、この豆は使う前にひと晩水に浸して柔らかくする必要があり、コストも手間もかかっているという。

一般的なパニプリに使うことは割と珍しいようだが、ネパールでは広く愛されている食材だ。パニプリに入れることで、ぷちんと皮が弾ける食感と豆独特の旨みが感じられ、良いアクセントになっている。味は通常のサイズの黒豆とさほど差はないため、日本人に馴染みが深いのも納得だ。

ネパールの家庭料理「ダルバート」

この店の目玉はなんといってもネパールの家庭料理「ダルバート」だろう。ダルバートとは、ネパールの家庭料理。ネパール人は朝と夜の２食と、おやつを食べて１日を過ごすのだが、食事は基本的にダルバートを食べるのだそう。

ダルバートとは、ワンプレートの食事で、構成は以下のようになっている。

・ダル：豆のスープ

・バート：炊いた米

・タルカリ：野菜や、野菜を使ったおかず

・アチャール：漬物やピクルスのように酸っぱく味付けのされたもの

・サーグ：青菜をマサラや塩で炒めたもの

・マス：肉料理。カレーのようにスパイスと一緒に煮込まれたものが多い

取材時はチキンマトンセット(1900円)＋週替わりカレー(キーマ)。手前から奥へダル、チキン、キーマ、マトンの順に並んでいる

まずダルとバートをしっかり混ぜ、食べ進めながら他のものも混ぜ、様々な食感や味わいを楽しむ。また、ダルバートの面白いところが、マス（肉）以外はおかわりが自由ということ。LOVE NEPALでも、追加料金がかかることなく、ダル、バート、タルカリ、アチャール、サーグはおかわりができる。

ここのダルは少し変わっているとラビンさんは教えてくれた。「一般的には豆と、野菜を煮込んで作るけど、うちは豆の味わいを感じてほしいから、５種類の豆だけを煮込んで作っている。豆もこだわっていて、ネパール、インド、ミャンマーから輸入して、限りなく現地の素材の味わいを伝えられるように努力しています」。

LOVE NEPALはお客さんに楽しんでもらいつつ、ネパールの魅力を知ってもらおうと大小さまざまな工夫をし続けています。展示物の紹介や、たくさんのメニュー、週替わりのカレーや、毎日変わるタルカリとアチャールなど。

ここで感じられるのはネパールという異国で過ごす人々の日常や彼らの価値観。懐かしさ残る古民家で、ネパールへ小旅行したような気分に浸れるお店だ。

■『LOVE NEPAL 住吉店』

［住所］大阪府大阪市住之江区浜口東2-1-11

［電話番号］06-6654-5690

［営業時間］11時〜15時、17時〜22時

［定休日］水

［交通］南海本線住吉大社駅から徒歩4分

取材・撮影／後藤華子

