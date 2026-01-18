「素晴らしいスタートだ、それは否定できない」ダービー完勝のマンU、初陣白星のキャリック暫定監督は戦いぶりを称賛！ 高評価した選手は？「少しギャンブルだった。しかし…」
マンチェスター・ユナイテッドは現地１月17日、プレミアリーグ第22節で宿敵マンチェスター・シティと本拠地オールド・トラフォードで対戦した。
マイケル・キャリック暫定監督が指揮を執る最初のゲームで、ユナイテッドはスコアレスで迎えた65分に先制。カウンターからブルーノ・フェルナンデスのラストパスを受けたブライアン・ムベウモが左足で流し込んだ。
さらに76分には、右サイドを突破したマテウス・クーニャのクロスをパトリック・ドルグがダイレクトで押し込んで追加点を奪取。２−０でマンチェスター・ダービーを制した。
英公共放送『BBC』によると、初陣を白星で飾ったキャリック監督は、次のように試合を振り返る。
「素晴らしいスタートだ、それは否定できない。しかし、一貫性があらゆる成功の鍵だ。今日のような感情と雰囲気を持つ試合は毎回あるわけではない。それは皆が理解している。しかし、我々が達成しなければならない確かな基準と期待が存在する。それが我々の挑戦だ」
また、相手のエースであるアーリング・ハーランドを封じ込めるなど、無失点勝利に貢献したハリー・マグワイアに対して、「ここ数か月で２、３日しかトレーニングしていないから、どれくらいプレーできるかは少しギャンブルだった。しかし彼はそれを乗り越え、素晴らしかった」と賛辞を贈っている。
キャリック体制の初陣を白星で飾ったユナイテッド。次節は25日にアーセナルと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
