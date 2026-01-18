LE SSERAFIMユンジン、過去ショット一挙公開 学生服姿・直筆日本語勉強ノートにも反響「すべてがエモい」「変わらぬ美貌」
【モデルプレス＝2026/01/18】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）が1月17日、自身のInstagramを更新。過去の写真を次々と投稿し、反響を呼んでいる。
ユンジンは、数多くの過去写真を3回に分けて投稿。旅先での姿やメガネをかけた日常のプライベートショットなど、多くの写真とともに、制服を身に着けた学生時代の姿も投稿している。また、日本語を勉強しているノートも公開している。
この投稿には「学生時代の制服姿が可愛すぎる」「メガネ姿のプライベート感最高」「日本語ノートの努力に感動した」「飾らない自然体が素敵」「制服ショット尊い」「すべてがエモい」「変わらぬ美貌」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆ユンジン、過去写真を一挙公開
◆ユンジンの投稿に反響
