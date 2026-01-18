婚前妊娠を発表した元CAインフルエンサーに異変？『ハートシグナル4』出身者が「頭が割れそうに痛い」

「頭が二つに割れそうなほど痛くて…」

妊娠中の女性インフルエンサーがフォロワーに助言を求め、注目を集めた。

恋愛リアリティ番組『ハートシグナル4』出身のインフルエンサー、キム・ジヨンは1月15日、自身のインスタグラムに「妊娠すると頭痛が出るものなのでしょうか。頭が二つに割れそうなほど痛くて、とても戸惑った夜でした」と心境をつづった。

続けて「タイレノールは飲んでもいいと聞きましたが、なんとなく、より慎重になってしまいます。経験のある方、アドバイスをお願いします」と呼びかけた。

この投稿後、キム・ジヨンのもとには妊娠中の体験談やアドバイスが数多く寄せられた。彼女はその一部をキャプチャーして再び共有し、「まるで村全体で一緒に子どもを育てているような気持ちです。優しくて温かい言葉一つひとつを、落ち着いて読ませていただきます」と感謝の思いを伝えた。さらに「夜遅くまで本当にありがとうございました。とても感動しました」と付け加えている。

キム・ジヨンは2016年から大韓航空で7年間、客室乗務員として勤務した後、2023年に『ハートシグナル4』へ出演。以降、インフルエンサーとして活動している。

（写真＝キム・ジヨンInstagram）

そして年明けに結婚と妊娠を同時に発表し、多くの祝福を受けた。婚約者とのウェディングフォトや妊娠検査薬の写真、赤ちゃんの靴などを公開し、「幸せに、そして大切に生きていきたい」と思いを明かしている。妊娠に伴い、結婚式は前倒しして2月に行う予定だという。

（記事提供＝OSEN）