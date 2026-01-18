１６日に知事辞職届を提出した吉村洋文大阪府知事が１８日、大阪・夢洲駅構内で開催された「夢洲 ＧＡＭＥＲ’Ｓ ＦＥＳ ２０２６ ＰＬＡＹＥＲ’Ｓ ＴＥＲＭＩＮＡＬ」オープニングセレモニーに出席した。

１９日に開業１周年を迎える夢洲駅。大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクとハイタッチで久しぶりの再会を喜んだ吉村氏は「多くの人がこの夢洲駅を通じてワクワクする気持ちと、ワクワクする空間を通ること。そして５５メートルの圧倒的なモニターを通じこの駅を上がり、万博会場へと足を運ばれた方がいらっしゃると思います。そのワクワクする気持ちというのは、すごく大切だというふうに思う」と熱弁をふるった。

今回、大ビジョンを使ったｅスポーツ開催を「素晴らしい意義のあること」と、新たなエンターテインメントへの取り組みとして評価。「駅は移動手段ではなくなったということで、ここから始まるんだと思います」と述べた。２０３０年にはＩＲ統合型リゾートも開業予定。「将来的にＩＲができ、そして万博の会場跡地に圧倒的なエンターテインメント空間、圧倒的な万博レガシーを象徴する空間ができる。皆さんと一緒にこの夢洲をエンタメ空間に、またｅスポーツの空間に、そして未来につながる空間にできればいいなと思います」と力強く言い切った。