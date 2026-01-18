日本ハムの達孝太投手（２１）が１８日、千葉・鎌ケ谷の２軍施設で自主トレを公開し、プロ５年目の今季の目標に２ケタ勝利と１７０イニングを掲げた。「２ケタ勝ちたいっすね。２ケタは最低限。２４試合から２５試合投げて２桁は勝つ。イニングは去年の平均が６・８イニングぐらいだったんで、普通にその感じでいけば１７０イニングちょっとは投げれるかなと思う。その辺を目指して頑張りたいなと思ってます」。昨季は１６試合で８勝。今季は１年間ローテを守り、先発数増と、初の２ケタの大台を目指す。

昨季は、堂々とした物言いで注目を集め、新庄監督からも「どんなビッグマウスが出るかな」と楽しみにされるほどだった。今季はそこからさらに進化させていく考えで、「難しいとこっすよね。契約更改の時に、球団としては野球というね、興行がある以上、結構助かってると言われた。そこは難しいですよね」と感謝された。昨季１１月には「ほとんどの野球ファンに自分のことをリーチできた。２４、２５歳であれ言ってたら、『ちょっと痛いな』と思うので、そろそろやめようかなと」と、ビッグマウス卒業も考えたが、「今年は大きくじゃなくて精度を高めていく」と、より機転を利かせた“大人な達孝太”を見せていくことを目指す。

オフは２年連続で米国トレ。昨年からの数値も向上し成長を感じた。今季は開幕３戦目、３月２９日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）での先発が内定している。「いや、でもボスなら、全然スーパーキャンセルされるかもしれない。なんか安心はしないですけど。とんでもないことする人なんで、普通に緊張感持ってやりたいなと思ってます」と、危機感を持って開幕に照準を合わせていく。